Moody’s und MSCI schließen strategische Partnerschaft zur Verbesserung der Transparenz und Bereitstellung datengestützter Risikolösungen

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--MSCI Inc. (NYSE:MSCI) und die Moody’s Corporation (NYSE:MCO) gaben heute eine richtungsweisende strategische Partnerschaft bekannt, bei der die Stärken des jeweils anderen Partners dafür genutzt werden, den Märkten mehr Transparenz in puncto ESG und Nachhaltigkeit zu bieten und bessere Entscheidungen zu ermöglichen.

Moody's wird dabei die Nachhaltigkeitsdaten und -modelle von MSCI einsetzen, die von den weltweit größten Vermögensverwaltern und -inhabern genutzt werden. Die in der letzten Woche geschlossene Vereinbarung beinhaltet die branchenführenden ESG-Ratings und -Inhalte von MSCI, mit denen das Management finanziell relevanter ESG-Risiken und -Chancen eines Unternehmens gemessen wird. Mit dem Zugriff auf MSCI-Daten beabsichtigt Moody's, seine bestehenden ESG-Daten und -Scores nach und nach zu migrieren und die Nachhaltigkeitsinhalte von MSCI über eine Reihe von Lösungen für Moody's-Kunden im Banken-, Versicherungs- und Unternehmenssektor anzubieten.

MSCI erhält Zugang zur Orbis-Datenbank von Moody's, der weltweit führenden Quelle für firmografische Informationen mit Daten über mehr als 500 Millionen Einheiten, und erweitert so seine ESG-Berichterstattung über Privatunternehmen. Darüber hinaus werden MSCI und Moody's gemeinsam nach Lösungen suchen, bei denen die Daten privater Unternehmen und die Kreditscoring-Modelle von Moody's genutzt werden, um einen besseren Einblick in den privaten Kreditmarkt zu erhalten.

“Wir bei Moody's freuen uns sehr über die Partnerschaft mit MSCI, einem führenden Anbieter von Lösungen für die globale Investment-Community und einem Pionier in Sachen ESG und Nachhaltigkeit”, sagte Rob Fauber, President und CEO von Moody’s. “Dies ist eine echte Win-Win-Situation, denn so erhalten die Kunden von Moody's Zugang zu den renommierten ESG-Inhalten von MSCI, und die Kunden von MSCI erhalten Zugang zu den erstklassigen Risikobewertungsexpertisen, Daten und Erkenntnissen von Moody's.”

“Wir freuen uns außerordentlich über die Partnerschaft mit Moody's, um dem großen Kreis der weltweiten Moody's-Kunden die ESG- und Nachhaltigkeitsdaten von MSCI anbieten zu können”, sagte Henry A. Fernandez, Chairman und CEO von MSCI. “Nachhaltigkeit bleibt einer der wichtigsten Trends, der die globale Investitionslandschaft umgestaltet, und die Verlagerung auf Privatvermögen ist ebenfalls ein solcher Trend. Diese Vereinbarung wird MSCI helfen, die Erfassung von ESG-Daten privater Unternehmen zu erweitern und verbesserte Lösungen für alle Kundensegmente und Anlageklassen anzubieten.”

Die Partnerschaft wirkt sich nicht auf die Ratingagentur Moody's Ratings aus, die weiterhin die wesentlichen Auswirkungen von ESG-Faktoren auf ihre Kreditratings durch ihre eigenen Credit Impact Scores und Issuer Profile Scores transparent machen wird. Moody's Ratings wird auch künftig seine Lösungen für nachhaltige Finanzen anbieten, darunter Second Party Opinions und Net Zero Assessments. Darüber hinaus hält Moody's weiterhin an seinem Ziel fest, den Kunden seine marktführenden Klimalösungen anzubieten.

Zu den finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden keine Angaben gemacht.

Über die Moody's Corporation

In einer von zunehmend vernetzten Risiken geprägten Welt hilft Moody’s (NYSE: MCO) den Kunden mit Daten, Erkenntnissen und innovativen Technologien dabei, eine ganzheitliche Sicht auf ihre Welt zu entwickeln und sich geschäftliche Chancen zu erschließen. Mit einer reichhaltigen Erfahrungsgeschichte auf globalen Märkten und einer vielfältigen Belegschaft von etwa 15.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern bietet Moody's seinen Kunden die umfassende Perspektive, die sie für ein sicheres und erfolgreiches Handeln benötigen. Mehr erfahren Sie unter moodys.com.

Über MSCI

MSCI ist ein führender Anbieter von unternehmenskritischen Entscheidungshilfen und Dienstleistungen für die globale Investment-Community. Mit über 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Forschung, Daten und Technologie ermöglichen wir bessere Anlageentscheidungen, indem wir unsere Kunden in die Lage versetzen, die wichtigsten Risiko- und Renditetreiber zu verstehen und zu analysieren, und sie dabei unterstützen, mit Zuversicht effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, forschungsgestützte Lösungen, mit denen unsere Kunden Einblicke in den gesamten Anlageprozess gewinnen und dessen Transparenz erhöhen können. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.msci.com.

