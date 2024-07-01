MOGAS獲得TC2C™新技術支援合約

MOGAS Industries擁有50多年歷史，是深受信賴的嚴苛工況技術公司，提供嚴苛工況專用閥門、表面工程／塗層、模組化處理單元和售後支持。（圖片來源：美國商業資訊）

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- MOGAS Industries已獲得韓國S-Oil Shaheen專案數百萬美元的合約，首次實現TC2C™（熱原油轉化為化學品）技術的商業化。由Lummus Technology授權的TC2C™技術將全粗製原油和其他煉油廠次級產品轉化為高價值的烯烴和芳烴產品，其中包括建設了世界上最大的蒸汽裂解爐。

基於先前與技術授權方Chevron Lummus Global (CLG)就「沸騰床加氫裂化」專案合作的成功經驗，MOGAS將提供超過九十個2英寸至14英寸ASME 300–2500級別的嚴酷工況閥門及執行裝置套件，其中包括多個快速反應金屬密封緊急關閉閥門。

MOGAS執行長Matt Mogas表示：「我們很榮幸參與Aramco在韓國最大的投資專案及首座TC2C™加工廠建設。這項投資將透過清潔重質原油升級對全球市場產生積極影響，支持綠色經濟。」

40多年來，MOGAS被公認為重油應用領域嚴酷工況閥門和服務的領導者，在產品和技術援助方面深受信賴，能夠確保順利啟動並運行。MOGAS已在全球30多個沸騰床和漿液床加氫裂化裝置中安裝超過11,000個閥門。

關於MOGAS

MOGAS是一家深受信賴的嚴苛工況技術公司，提供嚴苛工況專用閥門、表面工程／塗層、模組化處理單元和售後支持，為電力、採礦、石油和天然氣、煉油、化工/石化、紙漿和造紙以及專門行業提供享譽全球的一流特殊應用及服務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。