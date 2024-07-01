MOGAS获得为TC2C™新技术提供支持的合同

50多年来，MOGAS Industries一直是最值得信赖的严劣工况技术公司，提供严劣工况阀门、表面工程/涂层、模块化工艺装置和售后市场支持。(图示：美国商业资讯）

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- MOGAS Industries获得了韩国S-Oil Shaheen项目数百万美元的合同，该项目是TC2C™（热原油转化为化学品）技术的首次商业化。由Lummus Technology许可的TC2C™技术可将全部原油和其他炼油厂孤立液流转化为高价值的烯烃和芳烃产品，该项目还包括全球最大的蒸汽裂解装置之一。

在与技术许可方Chevron Lummus Global (CLG) 合作的沸腾床加氢裂化项目取得成功后，MOGAS将提供90多个2-14英寸ASME 300-2500等级严劣工况阀门和执行组件，其中包括多个快速动作的金属密封紧急关闭阀门。

MOGAS首席执行官Matt Mogas表示，“能够参与Aramco在韩国最大的投资项目，并参与TC2C™首座制炼厂，我们深感自豪。这项投资将通过支持绿色经济的清洁重油升级，对全球市场产生积极影响。”

40多年来，MOGAS被公认为重油应用领域严劣工况阀门和服务领域的领先企业，在产品和技术支持方面都具有很高的可信度，可确保项目顺利启动和运行。MOGAS在全球30多个沸腾床和浆态床加氢裂化装置中安装了超过1.1万个阀门。

关于MOGAS

MOGAS Industries是最值得信赖的严劣工况技术公司，提供严劣工况阀门、表面工程/涂层、模块化工艺装置和售后支持。我们享誉全球的特定应用产品和服务是电力、采矿、石油和天然气、炼油、化工/石化、纸浆和造纸以及特种行业关键应用领域的最佳选择。

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