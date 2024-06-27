Mavenir、VIAVI和CableLabs在O-RAN 2024年春季全球測試插拔大會期間完成Open RAN 3GPP安全保證測試

德州理查遜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 旨在建構網路未來的雲端原生網路基礎設施供應商Mavenir與VIAVI Solutions和CableLabs今天共同宣布了Open RAN生態系統安全性的一個重要里程碑——成功完成對RU、DU和CU的3GPP安全保證測試，這些測試在3GPP標準定義中統稱為gNodeB（gNB）功能安全需求。此里程碑完成於O-RAN 2024年春季全球測試插拔大會（O-RAN Global PlugFest Spring 2024）期間。

該測試由CableLabs在Kyrio開放測試與整合中心（OTIC）進行，展示了gNB安全測試自動化方面的重大進展。這座里程碑也凸顯了安全測試效率的提高，以及在未來實施由O-RU、O-DU和O-CU組成的符合O-RAN介面標準的OpenRAN gNB時，加快安全測試週期的潛力。

Mavenir接取網路、平台和數位賦能總裁BG Kumar表示：「我們自豪於在Open RAN安全保證測試方面實現了這一重要里程碑。我們與VIAVI和CableLabs的合作顯示了我們在致力於確保Open RAN系統的安全性和可靠性上的承諾，這對於系統的廣泛採用而言至關重要。這次成功的O-RAN聯盟插拔3GPP安全保證測試將有助於擴充由GSMA和3GPP - NESAS定義的Mavenir安全認證，確保對Mavenir的Open RAN產品進行安全評估。 」

VIAVI技術長Sameh Yamany博士補充說：「針對gNB安全功能要求的3GPP安全保證測試的成功完成，證明了Open RAN生態系統中合作的力量。透過與Mavenir和CableLabs合作，我們能夠在一個高效可靠的框架內推進安全測試的自動化，這將推動業界加速對安全測試的應用。 」

CableLabs無線技術副總裁David Debrecht表示：「Mavenir、VIAVI和CableLabs展示了他們對Open RAN生態系統中安全和測試自動化的承諾。這一里程碑是確保安全開放式無線存取網路廣泛應用的重要一步，將為消費者和企業帶來許多益處。」

編者註：

- O-RAN聯盟關於​​2024年春季全球測試插拔大會的官方新聞稿

關於VIAVI

100多年來，VIAVI一直直接參與全球最大通訊網路的測試、保障和安全，並為所有一級網路設備製造商驗證網路產品。公司透過在O-RAN聯盟和TIP中擔任領導職務，在標準制定方面發揮積極作用。VIAVI參與了每一屆Open RAN全球測試插拔大會。

關於CableLabs

作為寬頻業界領先的創新和研發實驗室，CableLabs透過其遍布全球的成員公司及其子公司Kyrio和SCTE，創造了全球影響力。CableLabs擁有最先進的研究和創新設施以及與數千家供應商合作的生態系統，為整個產業提供強有力的網路技術。如需瞭解有關CableLabs的更多資訊，請造訪https://www.cablelabs.com/。

關於Mavenir：

Mavenir利用雲端原生、人工智慧驅動的解決方案，在當下打造未來網路。這些解決方案遵循綠色設計(green by design)原則，賦能營運商實現5G的優勢以及智慧化、自動化的可程式化網路。身為開放式RAN的先驅和久經考驗的產業顛覆者，Mavenir屢獲殊榮的解決方案正在全球行動網路中推動自動化和變現，為120多個國家的300多家通訊服務提供者加速軟體網路轉型，這些供應商服務於全球50%以上的用戶。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.mavenir.com.

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