AQEMIA franchit une étape de recherche dans le cadre de sa collaboration avec Servier sur une cible thérapeutique réputée impossible à traiter en immuno-oncologie

PARIS--(BUSINESS WIRE)--AQEMIA, leader dans la découverte de médicaments par l'IA générative, annonce le franchissement d'une étape de recherche dans sa collaboration avec Servier, société pharmaceutique internationale indépendante, pour traiter une cible thérapeutique en immuno-oncologie réputée impossible à traiter.

Sur la base des calculs de physique quantique et statistique d'AQEMIA, et en l'espace de quelques mois, une série de molécules expérimentalement actives a été identifiée avec succès sur une cible pourtant particulièrement difficile en immuno-oncologie. Cette étape importante dans la phase de découverte de médicament déclenche un paiement de Servier à AQEMIA pour un montant non divulgué.

"Nos équipes sont très fières de ce succès partagé qui démontre une fois de plus, concrètement, la puissance de la technologie d’AQEMIA pour créer des molécules inédites et brevetables répondant à des besoins thérapeutiques encore immenses, notamment dans le domaine de l'immuno-oncologie. Dans le cadre de notre collaboration avec Servier, nous avons franchi le stade où une série de molécules ont prouvé leur impact lors des essais in vitro et in vivo” a déclaré Maximilien Levesque, PhD, PDG et cofondateur d'AQEMIA.

Cette étape déterminante s'inscrit dans la continuité du programme de partenariat entre Servier et AQEMIA, initié en décembre 2021, pour accélérer la découverte de candidats médicaments en immuno-oncologie grâce à l'intelligence artificielle générative.

AQEMIA a développé en propre plus d'une douzaine de programmes thérapeutiques en oncologie et en immuno-oncologie, ainsi que dans de nouveaux domaines thérapeutiques tels que l'immunologie, l'inflammation et les maladies du système nerveux central. À ce jour, les trois programmes les plus avancés d'AQEMIA sont en phase de test contre des cancers chez l'animal.

Au sujet d’AQEMIA

AQEMIA est une biotech de nouvelle génération qui génère l'une des pipelines de découverte de médicaments à la croissance la plus rapide au monde. Notre mission est de concevoir rapidement de nombreux candidats médicaments innovants pour des dizaines de maladies graves. Notre différenciation réside dans nos algorithmes uniques de mécanique quantique et statistique alimentant une intelligence artificielle générative pour concevoir de nouveaux candidats médicaments, sans qu'il soit nécessaire de s'entraîner sur des données expérimentales. Nous avons déjà obtenu plusieurs succès en matière de découverte de médicaments dans notre pipeline interne ainsi qu'en collaboration avec des entreprises pharmaceutiques - les programmes les plus avancés étant actuellement en cours d'optimisation in vivo.

Pour en savoir plus, visitez AQEMIA.com et notre page LinkedIn.