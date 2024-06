Mavenir, VIAVI et CableLabs terminent les tests d’assurance sécurité Open RAN 3GPP durant l'O-RAN ALLIANCE PlugFest du printemps 2024

RICHARDSON, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, le fournisseur d’infrastructures réseau natives cloud qui construit l’avenir des réseaux, en collaboration avec VIAVI Solutions and CableLabs, annonce aujourd’hui une étape importante pour la sécurité de l’écosystème Open RAN après avoir terminé les tests d’assurance sécurité 3GPP pour la RU, DU et CU, collectivement appelés les exigences de sécurité fonctionnelle gNodeB (gNB) définies dans les spécifications 3GPP. Cette étape a été franchie lors de l'O-RAN ALLIANCE Global PlugFest du printemps 2024.

Réalisés par CableLabs au Kyrio Open Test and Integration Center, les tests ont mis en évidence une avancée significative dans l’automatisation des tests de sécurité gNB. Cette avancée met également en relief les gains d’efficacité des tests de sécurité et le potentiel de cycles de tests de sécurité accélérés dans les futures implémentations de gNB OpenRAN comprenant O-RU plus O-DU et O-CU déployés selon les spécifications de l’interface conforme O-RAN.

« Nous sommes fiers d’avoir franchi cette étape importante dans les tests d’assurance sécurité Open RAN », déclare BG Kumar, président, réseaux d'accès, plateformes et MDE, Mavenir. « Notre collaboration avec VIAVI et CableLabs démontre notre engagement à assurer la sécurité et la fiabilité des systèmes Open RAN, un aspect essentiel pour une adoption généralisée. La réussite de ces tests d’assurance sécurité O-RAN ALLIANCE PlugFest 3GPP contribuera à étendre l’accréditation de sécurité de Mavenir telle que définie par la GSMA et 3GPP — NESAS, assurant ainsi l’évaluation de la sécurité dans les produits Open RAN de Mavenir. »

« La réussite des tests d’assurance sécurité 3GPP pour les exigences fonctionnelles de sécurité gNB témoigne de la puissance de la collaboration dans l’écosystème Open RAN », ajoute Sameh Yamany, directeur de la technologie, VIAVI. « En collaboration avec Mavenir et CableLabs, nous avons fait progresser l’automatisation des tests de sécurité dans un cadre hautement efficace et fiable qui permettra à l’industrie d’accélérer son adoption. »

« Mavenir, VIAVI et CableLabs ont démontré leur engagement en faveur de la sécurité et de l’automatisation des tests dans l’écosystème Open RAN », déclare David Debrecht, vice-président, technologies sans fil, CableLabs. « Cette étape constitue une étape importante vers l’adoption généralisée de réseaux d’accès radio ouverts sécurisés, ce qui apportera de nombreux avantages, aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. »

Notes aux rédacteurs :

- Communiqué de presse officiel de l'O-RAN ALLIANCE relatif au Global PlugFest Spring 2024

À propos de VIAVI

Depuis plus de 100 ans, VIAVI participe activement aux tests, à l’assurance et à la sécurisation des plus grands réseaux de communication à travers le monde, et à la validation de produits réseau pour tous les fabricants d’équipements réseau de premier plan. L’entreprise joue un rôle direct dans le développement des spécifications à travers des fonctions de direction au sein de l'O-RAN ALLIANCE et de TIP. VIAVI a pris part à chaque Open RAN PlugFest.

À propos de CableLabs

En tant que principal laboratoire d’innovation et de R&D pour l’industrie du haut débit, CableLabs crée un impact mondial par l’intermédiaire de ses sociétés membres à travers le monde et de ses filiales, Kyrio et SCTE. Avec une installation de recherche et d’innovation de pointe et un écosystème collaboratif avec des milliers de revendeurs, CableLabs fournit des technologies de réseau à haute performance pour l’ensemble du secteur. Pour en savoir plus sur CableLabs, veuillez visiter https://www.cablelabs.com/.

À propos de Mavenir

Mavenir construit aujourd'hui le futur des réseaux avec des solutions infonuagiques basées sur l'IA, conçues de manière écologique, permettant aux opérateurs d’avoir les avantages de la 5G et d'atteindre des réseaux intelligents, automatisés et programmables. En tant que pionnier du réseau RAN ouvert (Open RAN) et perturbateur avéré de l'industrie, les solutions primées de Mavenir offrent automatisation et monétisation à travers les réseaux mobiles à l'échelle mondiale. Elles accélèrent la transformation logicielle des réseaux pour plus de 300 fournisseurs de services de communication dans plus de 120 pays, desservant ainsi plus de 50 % des abonnés dans le monde. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.mavenir.com.

