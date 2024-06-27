Mavenir、VIAVI和CableLabs在2024年春季O-RAN联盟全球PlugFest大会期间完成Open RAN 3GPP安全保证测试

德州理查森--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 旨在构建网络未来的云原生网络基础设施供应商Mavenir与VIAVI Solutions和CableLabs今天共同宣布了Open RAN生态系统安全性的一个重要里程碑——成功完成对RU、DU和CU的3GPP安全保证测试，这些测试在3GPP规范定义中被统称为gNodeB（gNB）功能安全需求。该里程碑完成于2024年春季O-RAN联盟全球PlugFest大会期间。

该测试由CableLabs在Kyrio开放测试和集成中心（OTIC）进行，展示了gNB安全测试自动化方面的重大进展。这一里程碑还凸显了安全测试效率的提高，以及在未来实施由O-RU、O-DU和O-CU组成的符合O-RAN接口规范的OpenRAN gNB时，加快安全测试周期的潜力。

Mavenir接入网络、平台和数字赋能总裁BG Kumar表示：“ 我们自豪于在Open RAN安全保证测试方面实现了这一重要里程碑。我们与VIAVI和CableLabs的合作显示了我们在致力于确保Open RAN系统的安全性和可靠性上的承诺，这对于系统的广泛采用而言至关重要。这次成功的O-RAN联盟PlugFest 3GPP安全保证测试将有助于扩展由GSMA和3GPP - NESAS定义的Mavenir安全认证，确保对Mavenir的Open RAN产品进行安全评估。”

VIAVI首席技术官Sameh Yamany博士补充说：“ 针对gNB安全功能要求的3GPP安全保证测试的成功完成，证明了Open RAN生态系统中合作的力量。通过与Mavenir和CableLabs合作，我们能够在一个高效可靠的框架内推进安全测试的自动化，这将推动业界加速对安全测试的应用。”

CableLabs无线技术副总裁David Debrecht表示：“ Mavenir、VIAVI和CableLabs展示了他们对Open RAN生态系统中安全和测试自动化的承诺。这一里程碑是确保安全开放式无线接入网络广泛应用的重要一步，将为消费者和企业带来诸多益处。”

编者注

- O-RAN联盟关于2024年春季全球PlugFest大会的官方新闻稿

关于VIAVI

100多年来，VIAVI一直直接参与全球最大通信网络的测试、保障和安全，并为所有一级网络设备制造商验证网络产品。公司通过在O-RAN联盟和TIP中担任领导职务，在规范制定方面发挥着积极作用。VIAVI参与了每一届全球Open RAN PlugFest大会。

关于CableLabs

作为宽带行业领先的创新和研发实验室，CableLabs通过其遍布全球的成员公司及其子公司Kyrio和SCTE，创造了全球影响力。CableLabs拥有最先进的研究和创新设施以及与数千家供应商合作的生态系统，为整个行业提供强有力的网络技术。如需了解有关CableLabs的更多信息，请访问https://www.cablelabs.com/。

关于 Mavenir:

Mavenir利用云原生的人工智能支持解决方案建设未来的网络，在设计上实现环保节能，助力运营商发挥5G的优势和实现智能、自动化、可编程的网络。作为开放式RAN的探索者和公认的行业颠覆者，Mavenir享誉盛名的解决方案为全球的移动网络提供自动化和变现能力，为120多个国家和地区的300多家通信服务提供商加速软件网络转型。这些客户为全世界超过50%的用户提供服务。有关更多信息，请访问 www.mavenir.com.

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