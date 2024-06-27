SLB OneSubsea獲得Equinor突破性的全電動海底專案合約

休斯頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 監管新聞：

SLB (NYSE: SLB)宣布與Equinor簽署合約，為挪威近海Fram Sør油田的12口井全電動海底生產系統(SPS)專案提供前端工程設計(FEED)。該專案將加快海底電動技術在全球的廣泛採用，為強化營運商控制、提升海底營運效率和減少海上排放設定新基準。根據該協議，未來的工程、採購和施工將直接由SLB OneSubsea負責，但須取決於最終投資決定。

該專案是聯合產業專案實施的第一個應用，該專案始於2018年，涉及主要產業參與者的密切合作，旨在透過標準化的產業解決方案加快突破性電氣化技術的開發。以既定標準為基礎進行設計，可以讓全球營運商能夠高效、經濟地擴展海底電氣化，帶來相關的資本支出和營運支出優勢。

SLB OneSubsea執行長Mads Hjelmeland表示：「電氣化對於能源轉型中海底營運的未來至關重要。這項技術有效地為海底採油樹布建了物聯網，透過即時效能和狀態監測為營運商帶來更強大的控制能力。我們感謝在過去六年中與Equinor和其他聯合產業夥伴的合作，正是這些合作推動了這一里程碑的實現。」

Fram Sør解決方案將使用SLB OneSubsea的標準海底採油樹設計，升級為全電氣化的動力、控制和致動系統，而取消高壓液壓系統將使操作人員能夠走得更遠、更深，從而改善生產，甚至在邊際油田也能應付裕如。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是跨國科技公司，致力於推動能源創新，促進地球環境生態平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油天然氣的創新、大規模提供數位解決方案、促進產業脫碳，以及開發和擴充可加速能源轉型的新能源系統。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com.

關於SLB OneSubsea

SLB OneSubsea正在推動新的海底時代，利用數位和科技創新來促進客戶的石油和天然氣生產最佳化，實現海底作業的脫碳，並釋放海底解決方案的巨大潛力，以加快能源轉型。SLB OneSubsea是由SLB、Aker Solutions和Subsea7支援的合資企業，總部位於奧斯陸和休斯頓，在全球擁有1萬名員工。如欲瞭解更多資訊，請造訪onesubsea.com。

關於前瞻性陳述的警示聲明：

本新聞稿包含美國聯邦證券法律意義上的「前瞻性陳述」，即關於未來而非過往事件的陳述。此類陳述通常包含諸如「期望」、「可能」、「可以」、「估計」、「意圖」、「預期」、「將要」、「潛在」、「預計」等字詞以及其他類似的字詞。前瞻性陳述涉及不同程度上不確定的事項，例如關於SLB新技術與合作夥伴關係的部署或預期收益的預測或期望；關於永續發展和環境問題的目標、計畫和預測的陳述；關於能源轉型與全球氣候變遷的預測或預期；以及操作程序和技術的改進等。這些陳述涉及各種風險和不確定性，其中包括但不限於：無法達成淨負碳排放目標；無法實現由SLB的策略、措施或合作夥伴關係帶來的預期利益；針對環境問題的立法和監管措施，包括針對全球氣候變遷影響的措施；主關機關核准和授權的時間安排或接收情況；以及SLB向美國證券交易委員會遞交的最新10-K、10-Q和8-K表格中詳細說明的其他風險和不確定性。如果這些或其他風險或不確定性中的一個或多個成為現實（或此類發展的後果發生了變化），或者如果基本假設經證明是不正確的，實際結果可能與我們前瞻性陳述中反映的結果存在重大差異。前瞻性陳述僅反映本新聞稿發表之日的情況。無論是由於新資訊、未來事件還是其他原因，SLB概不承擔任何公開更新或修訂此類陳述的意圖或義務。

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