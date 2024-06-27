SLB OneSubsea获得Equinor开创性全电力海底项目合同

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 监管新闻：

SLB (NYSE: SLB) 宣布与Equinor公司签订了一份合同，在挪威近海的Fram Sør油田进行12口井全电动海底生产系统 (SPS) 项目的前端工程设计 (FEED)。该项目将加速电动海底技术在全球的广泛应用，为增强操作员控制、提高海底作业效率和减少海上排放设定新标准。作为协议的一部分，未来的工程设计、采购和施工将直接给到SLB OneSubsea，并以最终投资决策为条件。

该项目是联合工业项目实施的首个应用，联合工业项目于2018年启动，涉及主要行业参与者之间的密切合作，通过标准化行业解决方案加快突破性电气化技术的开发。基于既定标准的设计能够为全球运营商实现高效、经济的海底电气化扩展，带来相关的资本支出和运营支出效益。

SLB OneSubsea首席执行官Mads Hjelmeland表示：“ 电气化对未来能源转型中的海底作业至关重要。这项技术有效创建了水下采油树物联网，通过实时性能和状态监测优化运营商的管理。我们非常感谢过去六年来与Equinor及其他联合工业伙伴的合作，让这一里程碑成为可能。”

Fram Sør解决方案将采用SLB OneSubsea的标准水下采油树设计，并进行完全电气化的动力、控制和驱动系统升级，同时高压液压系统的停用将使运营商能够走得更远更深，从而提高产量，并提升边际油田的可行性。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，致力于推动能源创新，实现地球生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com.

关于SLB OneSubsea

SLB OneSubsea正在推动新的海底时代，利用数字和技术创新来优化客户的石油和天然气生产，实现海底作业的脱碳，并释放海底解决方案的巨大潜力，以加速能源转型。SLB OneSubsea是由SLB、Aker Solutions和Subsea7支持的合资企业，总部位于奥斯陆和休斯顿，在全球拥有1万名员工。如需了解更多信息，请访问onesubsea.com。

关于前瞻性声明的警示声明：

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