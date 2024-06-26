移远通信支持高新兴瑞联发布行业首批“卫星+蜂窝”资产追踪器

在2024 MWC上海期间，移远通信携手高新兴瑞联和高通技术公司共同发布行业首批同时支持“NTN卫星通信”和“多模蜂窝通信”功能的资产追踪器。(照片：美国商业资讯)

在2024 MWC上海期间，移远通信携手高新兴瑞联和高通技术公司共同发布行业首批同时支持“NTN卫星通信”和“多模蜂窝通信”功能的资产追踪器。(照片：美国商业资讯)

上海--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 在2024年世界移动通信大会（MWC上海）期间，移远通信携手高新兴瑞联和高通技术公司共同发布了行业首批同时支持“NTN卫星通信”和“多模蜂窝通信”功能的资产追踪器GL103S。该产品结合移远通信的高集成度NTN卫星通信模组、高通技术公司领先的芯片技术以及高新兴瑞联的创新设计，将为全球客户带来集强大功能、长续航、小尺寸等诸多优势于一体的资产追踪解决方案。

窄带非地面网络（Non-Terrestrial Network，NTN）连接是对地面蜂窝通信技术的重要补充。利用卫星通信网络与地面网络的融合，可以不受地形地貌的限制提供无处不在的低功耗覆盖能力，以及全球跟踪和定位，连通空、天、地、海多维空间，形成一体化的泛在接入网，实现全场景随需接入。

覆盖能力 无处不在

GL103S资产追踪器由高新兴瑞联开发，搭载高通®9205S调制解调器及移远多模卫星通信模组BG95-S5，支持3GPP R17 IoT-NTN的S频段（B256/ B23）和L频段（B255），使追踪器全面支持双向卫星通信以及Cat M1、Cat NB2、EGPRS等多种网络制式，可以实现在海洋、沙漠、森林等偏远地区的“无死角”可靠连接，为货运追踪、冷链物流及贵重资产监控等应用场景提供更加全面、灵活和业界领先的通信解决方案。

针对货运集装箱场景，GL103S追踪器采用高新兴瑞联内置传感器和自研算法，来实现集装箱开关门检测，免去了外加门磁传感器的额外成本支出，带来更具竞争力的解决方案。除了海上集装箱运输，在矿区、沙漠、森林等特殊偏远地区，该追踪器也可随时随地满足各种资产追踪和应急通信使用。

超低功耗 更小尺寸

资产跟踪类设备由于持续运行时间较长，且不便更换电池，因此对功耗要求较高。移远通信BG95-S5模组采用PSM和eDRX超低功耗模式，可显著延长追踪器电池使用寿命，再结合GL103S追踪器配备的4500mAh长续航大电池，让全球资产追踪应用以及充电不便的偏远地区应用，统统远离电量焦虑。

在外观设计上，移远BG95-S5模组采用LGA紧凑型封装设计，尺寸为23.6 mm × 19.9 mm × 2.2 mm，特别适用于追踪器、可穿戴设备等对尺寸较敏感的小型物联网设备。考虑到产品升级的便捷性与高效性，BG95-S5与移远LPWA模组BG95系列、LTE 标准模组EG91/EG95等产品硬件兼容，以实现无缝迁移至NTN网络，方便客户快速、灵活地进行产品设计和升级。其-35℃至75℃的宽温设计，可保障追踪器在各种极端环境下稳定运行。

携手产业 持续创新

发布现场，高新兴瑞联副总经理卢昭对于三方的合作充满信心：“ 基于对行业及场景的深刻理解，搭载自主创新算法，在高通技术公司卫星调制解调器和移远通信模组带来的多维通信技术加持下，高新兴瑞联这款NTN+蜂窝通信资产追踪全球通产品在行业首发具有里程碑意义，有效解决了行业客户的关注痛点。高新兴瑞联将持续创新，拓展行业生态，为全球客户带来更多可靠的IoT通信产品及解决方案。”

高通技术公司产品市场高级总监王瑞刚表示：“ 我们非常高兴看到，高新兴瑞联基于高通9205S调制解调器发布了支持卫星连接技术的终端产品。此次合作，不仅将最新的卫星通信技术引入传统物联网应用，也将让更多工业和消费级用户在更具挑战的环境中实现无处不在的连接，带来更高的服务质量。”

移远通信副总经理孙延明表示：“ 许多物联网场景对网络的连续性要求较高，因此我们与高通技术公司和高新兴瑞联等业界优秀代表紧密合作，在卫星通信领域不断推动创新，引领行业前沿。我们的多模卫星通信模组BG95-S5，凭借其‘NTN+蜂窝’的多样化连接方式，能够助力高新兴瑞联GL103S追踪器根据部署情况灵活接入网络，为全球资产追踪应用提供更加全面、高效的解决方案。”

为帮助客户简化终端设计，移远通信还提供多款适配BG95-S5模组的LTE、NTN、GNSS天线，可有效缩短客户终端设计周期，节省成本并加快上市时间。

2024年6月26日至28日，高新兴瑞联GL103S追踪器以及移远卫星通信模组BG95-S5将亮相MWC上海展，欢迎莅临移远通信展台N2.E80参观了解。

关于移远通信

上海移远通信技术股份有限公司（股票代码：603236）是全球领先的物联网整体解决方案供应商，拥有完备的IoT产品和服务，涵盖蜂窝模组(5G/4G/3G/2G/LPWA)、短距离通信模组(Wi-Fi&BT)、车载前装模组、智能模组（5G/4G/边缘计算）、GNSS定位模组、卫星通信模组、天线等硬件产品，以及软件平台服务、认证与测试服务、QuecRTK、工业智能、智慧农业等服务与解决方案。公司具备丰富的行业经验，产品广泛应用于智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧城市、无线网关、智慧农业&环境监控、智慧工业、智慧生活&医疗健康、智能安全等领域。更多信息，敬请访问移远官网https://www.quectel.com.cn/，关注微信公众号/视频号“移远通信”或发送邮件至marketing@quectel.com。