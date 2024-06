Intelsat et Starfish Space concluent un accord pour une mission d’entretien de satellites

Starting in 2026, Starfish Space’s Otter will dock with a retired Intelsat satellite during a checkout campaign before maneuvering to dock with and service one of Intelsat’s operational satellites. (Courtesy: Starfish Space).

MCLEAN, Va.--(BUSINESS WIRE)--Intelsat, opérateur du plus grand réseau satellite et terrestre intégré au monde, a signé un contrat pour qu’un véhicule d’entretien Starfish Otter fournisse des services de prolongation de vie à un satellite géostationnaire d’Intelsat à partir de 2026. Cet accord historique renforce l’engagement d’Intelsat à utiliser les technologies d’entretien de satellites pour maximiser la valeur que ses satellites peuvent apporter aux clients et marquera la première mission de Starfish pour fournir des services à un opérateur de satellites commerciaux avec Otter.

« Depuis six décennies, Intelsat s’est engagé à innover et à exploiter les nouvelles technologies de l’ensemble de l’industrie », déclare Jean-Luc Froeliger, vice-président principal des systèmes spatiaux d’Intelsat. « En nous engageant avec des entreprises émergentes, nous créons une valeur unique pour Intelsat tout en favorisant un environnement dynamique et compétitif qui stimule le progrès dans les systèmes spatiaux. Starfish est l’exemple parfait de ce type de progrès, et nous sommes impatients d’utiliser les services fournis par leur satellite Otter pour maximiser la valeur que la plus grande flotte de satellites géostationnaires au monde peut offrir à nos clients. »

Intelsat a été un pionnier de l’extension des missions des satellites, signant son premier accord pour l’extension de la durée de vie des satellites en 2016 et procurant de multiples missions d’extension de la durée de vie supplémentaires au cours des dernières années. Le contrat entre Intelsat et Starfish représente une étape importante pour ces deux entreprises, élargissant le marché de l’entretien des satellites et poussant l’industrie vers un nouveau paradigme pour les opérations satellitaires. Avec son vaisseau spatial Otter, Starfish Space utilise une architecture de petit satellite et des technologies matérielles et logicielles révolutionnaires pour offrir des missions d’entretien en orbite rapides, flexibles et rentables pour les satellites.

Starfish commencera sa première mission d’entretien pour Intelsat en 2026. Otter s’amarrera dans un premier temps à un satellite Intelsat mis hors service en orbite géostationnaire et le manœuvrera. Après cette opération initiale, Otter s’amarrera à un satellite Intelsat opérationnel et lui fournira un service de prolongation de vie, en utilisant son système de propulsion embarqué pour maintenir le satellite client en orbite opérationnelle pour des années de vie supplémentaires.

« Starfish Space est ravi de soutenir Intelsat grâce aux services fournis par Otter », déclare Trevor Bennett, cofondateur de Starfish Space. « Il s’agit d’une équipe incroyable à la pointe de l’industrie et Otter les aidera à offrir encore plus à leurs clients. Nous sommes également ravis que ce soit le premier d’une longue série d’Otter qui feront de la maintenance en orbite un élément standard de l’exploitation des satellites. »

À propos d’Intelsat

L’équipe mondiale de professionnels d’Intelsat se concentre sur la fourniture de communications par satellite transparentes et sécurisées aux gouvernements, aux ONG et aux clients commerciaux par l’intermédiaire du réseau mondial de nouvelle génération et de services gérés de la société. Comblant la fracture numérique en exploitant l’une des infrastructures de connectivité et de flotte de satellites les plus importantes et les plus avancées au monde, Intelsat permet aux personnes et à leurs outils de parler au-delà des océans, de voir à travers les continents et d’écouter à travers les cieux pour communiquer, coopérer et coexister. Depuis sa création il y a six décennies, la société est synonyme de « premières » dans l’industrie des satellites au service de ses clients et de la planète. S’appuyant sur un héritage d’innovation et se concentrant sur la résolution d’une nouvelle génération de défis, les membres de l’équipe d’Intelsat ont désormais en vue les « prochaines premières » dans l’espace tandis qu’ils révolutionnent le secteur et mènent la transformation numérique de l’industrie.

À propos de Starfish Space

Starfish Space développe le véhicule d’entretien Otter pour prolonger la durée de vie des satellites en orbite géostationnaire et éliminer les débris spatiaux en orbite basse. Starfish a conclu des contrats pour ses premières missions Otter avec Intelsat et l’U.S. Space Force, deux des plus grands opérateurs mondiaux de satellites. La société a lancé sa mission de démonstration Otter Pup en juin 2023 et réalise actuellement plusieurs missions RPOD pour des satellites, dont la mission Otter pour Intelsat. Pour plus d’informations, rendez-vous sur starfishspace.com.

