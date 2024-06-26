Intelsat與Starfish Space達成協議，開展衛星維修任務

自2026年起，Starfish Space的Otter將首先與一顆退役的Intelsat衛星對接，完成檢查工作，隨後再執行機動操作，與其中一顆Intelsat在役衛星進行對接，為其提供維修。(圖片來源：Starfish Space)。

自2026年起，Starfish Space的Otter將首先與一顆退役的Intelsat衛星對接，完成檢查工作，隨後再執行機動操作，與其中一顆Intelsat在役衛星進行對接，為其提供維修。(圖片來源：Starfish Space)。

維吉尼亞州麥克萊恩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Intelsat作為全球大型一體化衛星及地面網路營運商，簽署了一項合同，將採用Starfish Space的Otter服務航天器為自己的一顆地球靜止軌道衛星提供延長壽命服務，服務預計自2026年開始。這一里程碑式的協議進一步彰顯了Intelsat利用衛星服務技術充分發揮自家衛星為客戶提供的價值的承諾，同時也標誌著Starfish首次履行使用Otter向商業衛星營運商提供服務的使命。

Intelsat空間系統高級副總裁Jean-Luc Froeliger表示：「六十年來，Intelsat一直致力於創新，充分利用整個行業的新技術。透過與新興企業攜手合作，我們不僅為Intelsat創造了獨特價值，同時也培育了一個充滿活力、競爭激烈的環境，從而推動太空系統技術不斷發展進步。Starfish正是這種進步的典範，我們期待利用其Otter衛星提供的服務，充分提升全球最大的地球靜止衛星艦隊能為客戶帶來的價值。」

長期以來，Intelsat一直是衛星任務延期領域的先驅，自2016年簽訂首個衛星壽命延長協議以來，近年來持續投資於多項壽命延長專案。此次Intelsat與Starfish簽署合同是雙方合作歷程中的重要一步，它拓展了衛星服務市場的邊界，推動行業邁向衛星營運的新模式。Starfish Space利用Otter航天器的小型衛星架構以及突破性的硬體和軟體技術，為衛星提供快速、靈活且具成本效益的在軌維修任務。

Starfish將於2026年為Intelsat執行首次維修任務。初期，Otter將與位於地球靜止傾棄軌道的一顆退役Intelsat衛星對接並實施操控。在此初步作業之後，Otter將繼續對接一顆運行的Intelsat衛星，為其提供延長壽命服務，利用Otter自帶的推進系統使客戶衛星保持在運行軌道上，為之延長數年的使用壽命。

Starfish Space聯合創始人Trevor Bennett博士表示：「能以Otter航天器提供的服務助力Intelsat，我們深感榮幸。Intelsat團隊作為業界領航者，其卓越成就有目共睹，而Otter將進一步賦能Intelsat為客戶創造更多價值。此外，我們非常興奮的是，這標誌著首款Otter航天器的啟航，它將使得在軌維護成為衛星營運中不可或缺的一環。」

關於Intelsat

Intelsat的全球專業團隊專注於透過公司的下一代全球網路和託管服務，向政府、非政府組織和商業客戶提供無縫且安全的衛星通信。透過營運全球頂級規模的先進衛星群和連接基礎設施，Intelsat彌合了數位鴻溝，使使用者及其工具能夠跨越海洋進行交流，盡覽各大陸資訊，暢享天際訊息，從而開展溝通、合作與共存。自60年前成立以來，該公司一直在衛星行業引領客戶和地球服務的潮流。Intelsat依靠創新傳統，專注於應對新一代挑戰。如今，Intelsat團隊成員將目光投向太空領域的“下一個第一”，旨在顛覆該領域並引領行業的數位化轉型。

關於Starfish Space

Starfish Space正在研發Otter維修航天器，用以延長地球靜止軌道上衛星的使用壽命，並處理低地球軌道上的太空碎片。Starfish已與全球兩大衛星營運商Intelsat及美國太空軍簽訂合同，執行首批Otter任務。2023年6月，Starfish推出了Otter Pup示範任務，並正在執行多個衛星RPOD任務，其中包括為Intelsat執行的Otter任務。有關更多資訊，請造訪starfishspace.com。

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