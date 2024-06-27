Kakaku.com：面向海外遊客的日本最大餐廳預訂服務啟動

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 日本最大的餐廳搜尋和預訂網站之一Tabelog* 2推出了面向訪日遊客的英文、中文（簡體和繁體）和韓文線上預訂服務。透過該服務可預訂35,000多家餐廳，在日本同類服務中規模最大。

* 1根據內部調查，截至2024年6月26日。面向訪日遊客的最大餐廳預訂服務（即時預訂）

* 2 Tabelog由日本領先的網路公司之一Kakaku.com, Inc.營運。

Tabelog面向海外遊客的線上預訂服務

為了讓與日俱增的訪日遊客更方便地搜尋並預訂餐廳，我們推出了英文、中文（繁體和簡體）和韓文線上餐廳預訂服務。

*根據日本國家旅遊局預計，2024年5月訪日遊客人數超過300萬人（較上年增加60%）。

Tabelog服務的特色如下：

指定地點、菜式、預算以及預訂日期和時間來搜尋日本餐廳。

根據菜單、照片和日本使用者發布的評論等具體資訊來選擇餐廳。

使用日曆功能查看預訂情況，並直接在Tabelog上進行線上預訂。

*線上預訂目前僅適用於套餐，並且需要信用卡註冊。此外，每次預訂每人需支付440日圓（含稅）的系統使用費。

Tabelog負責人Taku Kounoike表示：「日本目前是世界各地遊客的首選目的地，其中許多人都想體驗日本的飲食文化。然而，能夠與海外遊客溝通並接受預訂的餐廳仍然不足，導致只有少數知名餐廳吸引到訪日遊客。作為日本美食媒體，我們希望透過展示日本全國各地的許多優秀餐廳，並提供線上預訂服務，幫助遊客體驗日本的深層魅力。我們衷心希望，能讓您獲得比以往更充實的日本旅行體驗。 」

不同語言的Tabelog連結：

- 英文：https://tabelog.com/en/

- 簡體中文：https://tabelog.com/cn/

- 繁體中文：https://tabelog.com/tw/

- 韓文：https://tabelog.com/kr/

*網站的持續改進和完善可能會導致使用者介面和功能的變化。

關於Tabelog

Tabelog幾乎涵蓋日本所有餐廳，使用者可以根據餐廳提供的資訊以及使用者發布的評論和照片選擇符合自己特定喜好的餐廳。該服務憑藉全面的餐廳資訊和極易操作的介面而受到使用者的高度評價。截至2024年3月，Tabelog已成為日本最大的餐廳搜尋和預訂服務之一，每月使用者總數約為9,350萬。

關於Kakaku.com, Inc. ( https://corporate.kakaku.com/?lang=en)

Established in 1997, Kakaku.com, Inc. (TOKYO:2371) 成立於1997年，是一家日本互聯網公司，經營各種網路服務，包括採購支援網站Kakaku.com、餐廳搜尋和預訂服務Tabelog以及綜合性求職搜尋服務Kyujin Box。2024年4月，該公司在美國推出了綜合求職搜尋網站Jobcube。

服務概覽：https://corporate.kakaku.com/company/service/?lang=en

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