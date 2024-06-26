NielsenIQ（NIQ）与SPAR International合作为全球客户提供Spaceman服务

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球消费者情报领域的领导者NielsenIQ（NIQ）自豪地宣布与SPAR International BV 开展战略合作，促进NIQ Spaceman服务的整合。NIQ将向全球SPAR国家组织提供空间管理服务，从而提升所有零售组织合作伙伴的市场地位。

SPAR是由独立拥有并运营的零售商和批发商组成的全球最大领先自愿集团，他们在 SPAR 品牌下开展合作。该集团在48个国家拥有超过13,984家门店。SPAR International BV负责发展SPAR全球网络，提高其零售和批发合作伙伴的竞争力、生产力和盈利能力。

NIQ Spaceman套装通过各种模块实现了集成自动货架图制作流程，以支持客户的需求，分析货架图的性能和机会，帮助做出最佳的商品营销决策。将货架图数据与补货和其他业务系统集成，可简化日常运营并提高效率。

“这次合作为我们提供了振奋人心的机会，使我们能够支持所有SPAR国家的组织优化其货架空间，促进不同市场的增长。利用以往与特定合作伙伴的合作经验，我们通过有效的空间管理策略成功地推动了增长。”NIQ分析负责人Simon Trott

随着商品分类和购物者偏好的不断变化，技术在货架图制作中发挥着至关重要的作用。NIQ Spaceman广泛应用于全球79个国家的2000多家快速消费品和非快速消费品制造商和零售商。使用该软件帮助NIQ客户的销售额提高了10%-35%，商品分类得到优化，库存减少10%-30%。

“我们很高兴能与NIQ合作，为全球国家组织提供这一解决方案。NIQ Spaceman的创新软件使我们的合作伙伴能够利用数据驱动的洞察力，就空间分配、布局和产品摆放做出明智决策。此次合作彰显了我们对合作伙伴的承诺，即提供最先进的解决方案，帮助他们取得成功。”SPAR International运营负责人Tom Rose

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关于NIQ：

NielsenIQ (NIQ) 是全球领先的消费者情报公司，提供对消费者购买行为最全面的见解，并揭示新的增长途径。2023年，NIQ与GfK合并，让两家拥有无与伦比全球影响力的行业领导者联合在一起。如今，NIQ已在超过95个国家开展业务，覆盖97%的GDP。凭借对零售业的综合解读和最全面的消费者洞察，并通过先进平台和高级分析进行交付，NIQ让用户获得Full View™全景洞察力。

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