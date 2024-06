Valorem Reply vince il premio “Nonprofit 2024 Microsoft Partner of the Year”

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Valorem Reply, società del Gruppo Reply specializzata nell'offerta di soluzioni innovative su tecnologia Microsoft, ha annunciato oggi di aver vinto il premio “Nonprofit 2024 Microsoft Partner of the Year”. L'azienda è stata premiata tra i migliori partner Microsoft a livello mondiale per aver dimostrato eccellenza nell'innovazione e nell'implementazione di soluzioni basate su tecnologia Microsoft.

Filippo Rizzante, CTO di Reply, afferma: “Ricevere questo premio è un grande onore per Valorem Reply. La dedizione del team di Valorem Reply all'innovazione e all'eccellenza nel settore non profit è stata davvero motivante. Questo riconoscimento mette in evidenza il loro impegno, la loro competenza e la loro passione nel guidare un cambiamento positivo. Siamo grati per l'opportunità di collaborare con enti di beneficenza eccezionali, le loro testimonianze sono state fondamentali per il nostro successo. Questo premio sottolinea il duro lavoro e la costante determinazione di tutto il team di Valorem Reply.”

I Microsoft Partner of the Year Awards premiano i partner Microsoft che hanno saputo sviluppare nell’ultimo anno applicazioni, servizi, soluzioni Microsoft Cloud ed innovare in ambito AI. I vincitori del premio vengono selezionati tra una serie di oltre 4.700 candidature provenienti da più di 100 paesi in tutto il mondo. Valorem Reply è stata premiata per aver fornito soluzioni e servizi di valore per il settore Nonprofit.

Il premio “Nonprofit Partner of the Year” riconosce i partner che eccellono nell'offerta di servizi o soluzioni innovative orientate ad uno degli ambiti prioritari del settore Nonprofit per Microsoft – “Know your donors and supporters”, “Deliver effective programming”, “Accelerate Mission Outcomes” o utilizzare Microsoft Cloud per il Nonprofit dimostrando leadership nel proprio settore.

Oltre ad essere stata nominata “Nonprofit Partner of the Year”, Reply, grazie a Cluster Reply, la società del Gruppo specializzata in consulenza e system integration con particolare riferimento alle tecnologie Microsoft, è stata premiata come “Microsoft Partner of the Year” per l'Italia.

“Congratulazioni ai vincitori e ai finalisti dei Microsoft Partner of the Year Awards 2024!” ha detto Nicole Dezen, Chief Partner Officer e Corporate Vice President di Microsoft. “L'impulso generato dalle numerose novità di AI e Copilot di quest'anno ha stimolato l'innovazione dei nostri partner, consentendo di offrire servizi e soluzioni rivoluzionarie ai clienti. La capacità e la creatività del nostro ecosistema di partner e dei vincitori di quest'anno dimostrano al meglio ciò che è possibile realizzare attraverso l’AI e il cloud Microsoft.”

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

Valorem Reply

Valorem Reply, società del Gruppo Reply, è Microsoft Cloud Solutions Partner specializzata nella trasformazione delle aziende in imprese intelligenti e nel supporto alle organizzazioni non profit per il raggiungimento di risultati migliori grazie a soluzioni cloud native abilitate dall'intelligenza artificiale, all'attenzione a risultati strategici di business e al design user-led. Grazie ai team di professionisti, alla passione per il bene e alla potenza delle tecnologie Microsoft, Valorem Reply trasforma in modo sicuro e rapido il modo in cui i clienti fanno business. www.valoremreply.com