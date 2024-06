Kakaku.com: Lançamento do maior serviço de reservas de restaurantes do Japão para visitantes estrangeiros

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--Tabelog* 2, um dos maiores sites de busca e reservas de restaurantes do Japão, lançou um serviço de reserva online para visitantes do Japão, que oferece suporte em inglês, chinês (simplificado e tradicional) e coreano. Com reservas disponíveis em mais de 35.000 restaurantes, é o maior serviço do gênero no Japão.

* 1 Em 26 de junho de 2024, com base em pesquisa interna. Maior serviço de reservas de restaurantes (reservas instantâneas) para visitantes do Japão

* 2 O Tabelog é operado pela Kakaku.com, Inc., uma das principais empresas de Internet do Japão.

Serviço de reservas online do Tabelog para visitantes estrangeiros

Para oferecer um modo mais conveniente de encontrar e reservar restaurantes para o crescente número de visitantes do Japão, lançamos um serviço de reservas de restaurantes online, onde as reservas podem ser feitas em inglês, chinês (tradicional e simplificado) e coreano.

* Segundo a Organização Nacional de Turismo do Japão, o número de visitantes no Japão deve ultrapassar 3 milhões em maio de 2024 (um aumento de 60% em relação ao ano anterior).

As características do serviço do Tabelog são as seguintes:

Pesquise restaurantes no Japão especificando a localização, a culinária, o orçamento e a data e o horário em que deseja fazer uma reserva.

Selecione um restaurante com base em informações detalhadas sobre o restaurante, incluindo menu, fotos e avaliações publicadas por usuários japoneses.

Verifique a disponibilidade de reservas usando a função de calendário e faça reservas online diretamente no Tabelog.

* Reservas online estão disponíveis atualmente apenas para menus fixos e exigem registro de cartão de crédito. Além disto, há uma taxa de uso do sistema de 440 ienes (impostos inclusos) por pessoa por reserva.

"O Japão é atualmente o destino de escolha para viajantes de todo o mundo, e muitos deles querem experimentar a cultura gastronômica japonesa. Contudo, ainda há uma escassez de restaurantes equipados para se comunicar e aceitar reservas de visitantes estrangeiros, levando a uma situação em que apenas um punhado de restaurantes bem conhecidos está atraindo visitantes ao Japão", disse Taku Kounoike, Chefe do Tabelog. "Como uma mídia gourmet japonesa, queremos apoiar os viajantes a experimentar o charme mais profundo do Japão, ao exibir uma ampla gama de excelentes restaurantes em todo o país e oferecer um serviço que permite aos usuários fazer reservas online. Esperamos sinceramente que sua experiência de viagem no Japão se torne mais gratificante do que nunca."

Links para as diferentes versões linguísticas do Tabelog:

- Inglês: https://tabelog.com/en/

- Chinês simplificado: https://tabelog.com/cn/

- Chinês tradicional: https://tabelog.com/tw/

- Coreano: https://tabelog.com/kr/

* Modificações e aprimoramentos contínuos no site podem resultar em alterações na interface do usuário e no desempenho.

Sobre o Tabelog

O Tabelog oferece informações sobre quase todos os restaurantes no Japão, e os usuários podem escolher restaurantes que se adaptem às suas preferências específicas, com base em informações fornecidas pelos próprios restaurantes, bem como avaliações e fotos publicadas pelos usuários. O serviço recebe notas altas dos usuários por oferecer informações abrangentes sobre restaurantes e uma interface de usuário altamente conveniente. Em março de 2024, se tornou um dos maiores serviços de busca e reserva de restaurantes do Japão, com cerca de 93,5 milhões de usuários mensais.

Sobre a Kakaku.com, Inc. ( https://corporate.kakaku.com/?lang=en)

Fundada em 1997, a Kakaku.com, Inc. (TOKYO:2371) é uma empresa japonesa de Internet que opera vários serviços web, incluindo o site de suporte de compras "Kakaku.com", o serviço de busca e reservas de restaurantes "Tabelog" e o serviço abrangente de busca de empregos "Kyujin Box". Em abril de 2024, a empresa lançou o "Jobcube", um site abrangente de busca para quem procura emprego, nos EUA.

Visão geral do serviço: https://corporate.kakaku.com/company/service/?lang=en

