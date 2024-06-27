Kakaku.com：面向海外游客的日本最大餐厅预订服务启动

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 日本最大的餐厅搜索和预订网站之一Tabelog* 2推出了面向访日游客的英语、中文（简体和繁体）和韩语在线预订服务。通过该服务可预订35,000多家餐厅，在日本同类服务中规模最大。

* 1根据内部调查，截至2024年6月26日。面向访日游客的最大餐厅预订服务（即时预订）

* 2 Tabelog由日本领先的互联网公司之一Kakaku.com, Inc.运营。

Tabelog面向海外游客的在线预订服务

为了让与日俱增的访日游客更方便地搜寻并预订餐厅，我们推出了英语、中文（繁体和简体）和韩语在线餐厅预订服务。

*据日本国家旅游局预计，2024年5月访日游客人数超过300万（比上年增长60%）。

Tabelog服务的特点如下：

指定地点、菜式、预算以及预订日期和时间来搜索日本餐厅。

根据菜单、照片和日本用户发布的评论等具体信息来选择餐厅。

使用日历功能查看预订情况，并直接在Tabelog上进行在线预订。

*在线预订目前仅适用于套餐，并且需要信用卡注册。此外，每次预订每人需支付440日元（含税）的系统使用费。

Tabelog负责人Taku Kounoike表示：“日本目前是世界各地游客的首选目的地，其中许多人都想体验日本的饮食文化。然而，能够与海外游客沟通并接受预订的餐厅仍然不足，导致只有少数知名餐厅吸引到访日游客。作为一家日本美食媒体，我们希望通过展示日本全国各地的众多优秀餐厅，并提供在线预订服务，帮助游客体验日本的深层魅力。我们衷心希望，能够让您获得比以往更加充实的日本旅行体验。”

不同语言的Tabelog链接：

- 英语：https://tabelog.com/en/

- 简体中文：https://tabelog.com/cn/

- 繁体中文：https://tabelog.com/tw/

- 韩语：https://tabelog.com/kr/

*网站的持续改进和完善可能会导致用户界面和功能的变化。

关于Tabelog

Tabelog几乎涵盖日本所有餐厅，用户可以根据餐厅提供的信息以及用户发布的评论和照片选择符合自己特定喜好的餐厅。该服务凭借全面的餐厅信息和极易操作的界面而受到用户的高度评价。截至2024年3月，Tabelog已成为日本最大的餐厅搜索和预订服务之一，每月用户数量约为9,350万。

关于Kakaku.com, Inc. ( https://corporate.kakaku.com/?lang=en)

Kakaku.com, Inc. (TOKYO:2371) 成立于1997年，是一家日本互联网公司，经营各种网络服务，包括采购支持网站Kakaku.com、餐厅搜索和预订服务Tabelog以及综合性求职搜索服务Kyujin Box。2024年4月，该公司在美国推出了综合性求职搜索网站Jobcube。

服务概览：https://corporate.kakaku.com/company/service/?lang=en

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