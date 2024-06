Western Union lance son premier “concept store” au Maroc

CASABLANCA--(BUSINESS WIRE)--Western Union a lancé aujourd'hui son premier "concept store" au Maroc, en collaboration avec Cash Plus. Situé dans la ville satellite d'Errahma, le store offre une expérience unique aux clients lorsqu'ils envoient et reçoivent de l'argent à l'international. Ce lancement en fait également le premier concept store de Western Union à ouvrir en Afrique. Il marque une étape significative dans la stratégie ‘Evolve 2025’ de l'entreprise pour le pays et le continent tout entier.

"Nous sommes ravis de lancer notre premier concept store en Afrique - ici même au Maroc", a déclaré Mohamed Touhami el Ouazzani, vice-président régional de l'Afrique chez Western Union. "Le pays et le continent jouent un rôle très important dans notre stratégie de croissance grâce à leurs marchés dynamiques et à leurs flux de transferts de fonds importants. Le Maroc est un marché majeur en Afrique, où les proches reçoivent des transferts d'argent internationaux du monde entier, y compris des États-Unis, de la France, de l'Espagne, de l'Italie, des Émirats arabes unis et du Royaume d'Arabie saoudite. Nous sommes ravis de lancer ce store en collaboration avec Cash Plus, offrant aux clients un nouveau niveau de commodité, de soutien et d'accessibilité."

Le Maroc est un hub essentiel pour les transferts d’argent. En 2023, le pays a reçu environ 12 milliards de dollars de flux entrants, ce qui en fait le troisième plus grand marché en Afrique. Ces fonds représentent une source de revenus vitale pour nombreuses familles marocaines et constituent un élément essentiel de l'économie du pays. Les transferts de fonds contribuent à environ 8% du PIB du Maroc.

Promouvoir l'inclusion financière grâce à l’ accessibilité encore plus grande

Ce lancement témoigne de l'engagement de Western Union à investir au Maroc et l'Afrique, avec l'ambition d'améliorer l'accessibilité et l'inclusion financière pour tous. Conçus pour offrir un accès transparent à une gamme complète de services dans des lieux à fort trafic de clients, ils garantissent que les clients ont accès à des représentants de service dédiés offrant une assistance et un accompagnement personnalisés.

"Nous sommes ravis d’renforcer notre collaboration avec Western Union pour apporter ce concept de magasin unique au Maroc, redéfinissant l'expérience de transfert d'argent", a déclaré Hazim Sebatta, PDG de Cash Plus. "Notre collaboration avec Western Union vise à offrir un service exceptionnel aux clients, en transformant la manière dont ils envoient et reçoivent de l'argent et en les dotant d'une plus grande commodité, efficacité et fiabilité."

Les concept stores soutiennent l'un des piliers de la stratégie ‘Evolve 2025’ de l'entreprise : tirer parti de son activité de vente au détail comme passerelle vers Western Union. Ces stores à fort impact s'appuient sur les solides fondations que Western Union entretient avec ses clients. Aujourd'hui, il y a plus de 200 de ces lieux dans le monde entier. Son approche novatrice et axée sur le client définit une nouvelle norme, offrant aux clients des expériences modernes, rationalisées et dédiées pour leurs besoins de transfert d'argent international.

À propos de Western Union

La société Western Union (NYSE: WU) s'engage à aider les individus du monde entier qui aspirent à bâtir un avenir financier pour eux-mêmes, leurs proches et leurs communautés. Nos services financiers transfrontaliers et intermonétaires de premier plan, nos paiements et nos services financiers numériques permettent aux consommateurs, aux entreprises, aux institutions financières et aux gouvernements - dans plus de 200 pays et territoires et sur plus de 130 devises - de se connecter à des milliards de comptes bancaires, de millions de portefeuilles et de cartes numériques, ainsi qu'à un réseau mondial de centaines de milliers de points de vente au détail. Notre objectif est d'offrir des services financiers accessibles qui favorisent la prospérité des personnes et des communautés. Pour plus d'informations, visitez www.westernunion.com.