Intelsat与Starfish Space达成协议，开展卫星维修任务

自2026年起，Starfish Space的Otter将首先与一颗退役的Intelsat卫星对接，完成检查工作，随后再执行机动操作，与其中一颗Intelsat在役卫星进行对接，为其提供维修。（图片来源：Starfish Space）。

自2026年起，Starfish Space的Otter将首先与一颗退役的Intelsat卫星对接，完成检查工作，随后再执行机动操作，与其中一颗Intelsat在役卫星进行对接，为其提供维修。（图片来源：Starfish Space）。

弗吉尼亚州麦克莱恩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Intelsat是全球大型一体化卫星及地面网络运营商，该公司与Starfish Space签署了一项合同，决定采用Starfish Space的Otter维修航天器为自己的一颗地球静止轨道卫星提供延长寿命服务，预计该服务将从2026年开始正式启动。这一里程碑式的协议进一步彰显了Intelsat致力于利用卫星服务技术充分提升自家卫星为客户提供的价值的承诺，同时也标志着Starfish首次履行使用Otter向商业卫星运营商提供服务的使命。

Intelsat空间系统高级副总裁Jean-Luc Froeliger表示：“六十年来，Intelsat一直致力于创新，充分利用整个行业的新技术。通过与新兴企业携手合作，我们不仅为Intelsat创造了独特价值，同时也培育了一个充满活力、竞争激烈的环境，从而推动太空系统技术不断发展进步。Starfish正是这种进步的典范，我们期待利用其Otter卫星提供的服务，充分提升全球最大的地球静止卫星舰队为客户创造的价值。”

长期以来，Intelsat一直是延长卫星任务履行时间领域的先行者，自2016年签订首个卫星寿命延长协议以来，近年来持续投资于多项寿命延长项目。此次Intelsat与Starfish签署合同是双方合作历程中的重要一步，它拓展了卫星服务市场的边界，推动行业迈向卫星运营的新模式。Starfish Space利用Otter航天器的小型卫星架构以及突破性的硬件和软件技术，为卫星提供快速、灵活且经济高效的在轨维修任务。

Starfish将于2026年为Intelsat执行首次维修任务。初期，Otter将与位于地球同步墓地轨道的一颗退役Intelsat卫星对接并实施操控。在此初步作业之后，Otter将继续对接一颗在役的Intelsat卫星，为其提供延长寿命服务，利用Otter自带的推进系统使客户卫星保持在运行轨道上，为之延长数年的使用寿命。

Starfish Space联合创始人Trevor Bennett博士表示：“能以Otter航天器提供的服务助力Intelsat，我们深感荣幸。Intelsat团队作为业界领航者，其卓越成就有目共睹，而Otter将进一步赋能Intelsat为客户创造更多价值。此外，我们非常兴奋的是，这标志着首款Otter航天器的启航，它将使得在轨维护成为卫星运营中不可或缺的一环。”

关于Intelsat

Intelsat的全球专业团队专注于通过公司的下一代全球网络和托管服务，向政府、非政府组织和商业客户提供无缝且安全的卫星通信。通过运营全球顶级规模的先进卫星群和连接基础设施，Intelsat弥合了数字鸿沟，使用户及其工具能够跨越海洋进行交流，尽览各大陆信息，畅享天际讯息，从而开展沟通、合作与共存。自60年前成立以来，该公司一直在卫星行业引领客户和地球服务的潮流。Intelsat依靠创新传统，专注于应对新一代挑战。如今，Intelsat团队成员将目光投向太空领域的“下一个第一”，旨在颠覆该领域并引领行业的数字化转型。

关于Starfish Space

Starfish Space正在研发Otter维修航天器，用以延长地球静止轨道上卫星的使用寿命，并处理低地球轨道上的太空碎片。Starfish已与全球两大卫星运营商Intelsat及美国太空军签订合同，执行首批Otter任务。2023年6月，Starfish推出了Otter Pup示范任务，并正在执行多个卫星RPOD任务，其中包括为Intelsat执行的Otter任务。有关更多信息，请访问starfishspace.com。

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