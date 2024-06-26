NielsenIQ (NIQ) 與SPAR International合作，向全球提供Spaceman服務

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球消費情報先驅NielsenIQ (NIQ) 欣然宣布與SPAR International BV達成戰略性合作關係，促進NIQ Spaceman服務的整合。NIQ將為SPAR在全球各國的機構提供空間管理服務，目標是提高該零售機構所有合作夥伴的市場地位。

SPAR是一個由獨資擁有經營的零售商和批發商自願組成的團體，它們在SPAR品牌之下合作共事，是全球此類團體中規模最大的一個。該團體由全球逾48個國家的13,984家商店組成。SPAR International BV負責開發SPAR全球網絡，並為其零售及批發合作夥伴提升競爭力、生產力和獲利。

NIQ Spaceman套裝服務是一個經整合的自動化貨架規劃流程，備有不同的模組來支援客戶的需求，分析貨架圖的表現和潛能，輔助制定最佳銷售決策。藉由整合貨架圖資料與補貨和其他業務系統，簡化日常營運並提高效率。

「對我們來說，這場合作是一個令人振奮的大好機會，可以支援SPAR在全球各國的機構，優化其貨架空間，促成多個市場的成長。我們運用過去與指定合作夥伴共事的經驗，已成功地透過高效空間管理策略促進成長。」Simon Trott，NIQ分析主任

由於商品種類和消費者偏好不斷改變，科技在研擬貨架圖的過程中扮演了重要的角色。NIQ Spaceman廣受全球79個國家的2000多家快速消費品和非快速消費品製造商和零售商愛用。NIQ的客戶使用這款軟體將銷售量提升了10-35%，優化其商品種類，並將庫存減少10-30%。

「我們非常高興能與NIQ合作，讓我們在全球各國的機構得以使用它們的解決方案。NIQ Spaceman的創新軟體幫助我們的合作夥伴利用資料產生的見解，就空間分配、佈局和產品安置做出明智的決策。這次合作證明我們提供合作夥伴先進解決方案、驅策成功的承諾。」Tom Rose， SPAR International營運主任

如欲進一步瞭解NIQ的Spaceman服務，請點選此處。

關於NIQ

NielsenIQ (NIQ) 是全球首屈一指的消費者情報公司，致力提出對消費者購買行為最全面的洞察，並指出新的成長途徑。NIQ與GfK在2023年完成合併，兩家極具全球影響力的產業領導者從此聯手。今天，NIQ在佔有全球97% GDP的逾95個國家發展業務。NIQ的Full View™透過一流的平臺提供先進分析，獻上完整的零售解讀和最全面的消費者洞察。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。