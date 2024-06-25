本田选择与BuyCo和FourKites合作，以实现端到端国际货运业务的数字化并提高效率

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 本田的摩托车和动力产品运营部门策略性地选择与BuyCo和领先的实时供应链可见性供应商FourKites合作，来简化其集装箱运输业务。本田专注于提高效率和可见性，与这些行业领先的技术供应商的合作标志着本田在推进供应链方面迈出了重要一步。

利用BuyCo广泛的海运承运商网络，本田现在能够轻松访问承运商的船期表，并根据二氧化碳排放量、成本、ETA和分配等标准选择最佳方案。然后，预订将直接从平台发送，从而节省了本田在预订上的工作时间。此外，BuyCo还为本田提供了强大的关键绩效指标，以改进流程、优化库存并降低成本。通过密切监控二氧化碳排放，本田能够减少碳足迹，同时滞留和滞期费跟踪与警报将助其最大限度地降低成本。

与此同时，FourKites在为本田提供无与伦比的可见性和集装箱跟踪解决方案方面发挥了重要作用。通过直接访问主要的海运承运商、实时AIS数据、码头洞察和拖车承运商集成，本田获得了可靠的陆运和海运可见性，使公司能够密切监控集装箱，主动避免或更快地应对异常情况。

FourKites首席执行官Mathew Elenjickal表示：“国际货运可见性的重要性在我们的客户群中不断增加，尤其是在港口罢工、全球冲突和气候相关变化等干扰不断发生的情况下。我们与BuyCo的合作有助于客户改善海运管理，提高灵活性，从而快速应对此类干扰。我们很荣幸能被本田选中，助其实现数字化目标。”

此外，FourKites还与其在日本的独家合作伙伴三井情报株式会社密切合作，为日本市场提供超本地化解决方案，以满足本田及该地区其他公司的高期待和独特需求。

BuyCo首席执行官Carl Lauron表示：“我们很高兴能与FourKites合作，进一步强化我们对本田的坚定支持，提供高效的供应链解决方案，并助力实现他们的碳减排目标。”

通过采用尖端技术和解决方案，本田巩固了其作为摩托车和动力产品行业全球领导者的地位，确保了卓越的效率和服务。

关于FourKites

领先的全球供应链可见性平台FourKites ®提供运输、货场、仓库、店铺和其他场所的全面端到端可见性。FourKites每天跟踪公路、铁路、海洋、航空、包裹以及处于最后一英里的超过320万件货物，将实时数据与机器学习相结合，帮助企业实现端到端供应链的数字化。全球1500多个知名品牌通过FourKites来打造更灵活、更高效和更可持续的供应链。如需了解更多信息，请访问www.fourkites.com。

关于BuyCo

BuyCo开发出一款适用于数字集装箱运输的TMS运输管理系统。这一SaaS平台专为进出口贸易公司管理大量集装箱而设计，将海运承运商、货运代理和所有其他货运参与者连接在一起。通过连接利益相关者、实现日常航运任务自动化并提高可见性，BuyCo改变了集装箱航运业，使其更加高效、透明并提升盈利。

关于本田

本田技研工业株式会社总部位于日本东京，是一家制造汽车、摩托车和动力产品的跨国企业集团。作为世界领先的制造商之一，本田去年的营业收入达1,295亿美元。为人们提供支持并赋能是本田所做一切的动力。

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