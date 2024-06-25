Honda選擇BuyCo和FourKites數位化端到端國際運輸業務，以期提升效率

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Honda（中文名：本田）的摩托車及動力產品業務部門做出戰略性決定，選擇BuyCo和一流即時供應鏈可視性供應商FourKites簡化該公司的貨櫃運輸業務。Honda與這兩家一流技術供應商的合作側重提升效率和加強可視性，朝著改善其供應鏈跨出一大步。

Honda運用BuyCo幅員廣大的海運網，現在可以輕鬆取得承運商的運輸時間表，並根據二氧化碳排放量、成本、預計抵達時間和分配等標的選擇最佳選項。然後直接從該平台送出預訂請求，為Honda節省預訂作業所需的時間。除此之外，BuyCo以多項強大的關鍵績效指標助力Honda改善流程、優化庫存並降低成本。透過密切監視二氧化碳排放量，Honda將能夠減低碳足跡；此外，追蹤滯留費和滯期費並發送警示也有助於將成本減至最低。

同時，FourKites將發揮重大功能，提供Honda前所未見的可視性及貨櫃追蹤解決方案。透過直接取得整合了主要海運承運商、即時自動識別系統 (AIS) 資料、碼頭報告以及拖運承運商的資訊，Honda掌握可靠的海陸運輸可視性，能夠密切監控其貨櫃，主動避免例外狀況或加速做出反應。

「國際運輸可視性的重要性不斷在我們的客戶群間發酵，特別是在港口罷工、全球衝突與氣候相關變化等干擾有增無減的現況下,」FourKites創辦人暨執行長「與BuyCo的合作關係可協助客戶改善海運管理並快速做出反應，提高靈動性以適應此類干擾。獲Honda選為協助他們達成數位化目標的夥伴，我們深感榮幸。」

除此之外，FourKites還與它在日本的獨家合作夥伴Mitsui Knowledge Industry Co., LTD. (MKI) 密切合作，提供針對日本市場打造的高度本地化解決方案，滿足Honda和該地區其他公司的高度期望和特別需求。

BuyCo執行長Carl Lauron說：「我們很高興能與FourKites合作，為Honda獻上我們不變的支持，提出高效供應鏈解決方案，同時支援他們的減碳目標。」

Honda接納先進技術與解決方案，強化它身為全球摩托車及動力產品工業領導者的地位，確保優越出眾的效率與服務。

關於 FourKites

首屈一指的全球供應鏈可視性平台FourKites®擴大端到端可視性，從運輸及於貨場、倉庫、店鋪和其他場所。FourKites每天追蹤公路、鐵路、海洋、航空、包裹以及處於最後一哩路的320多萬件貨物，將即時資料與機器學習相結合，協助企業端對端供應鏈的數位化。1500多個知名品牌透過FourKites並打造更靈活、更高效和更永續的供應鏈。如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.fourkites.com。

關於BuyCo

BuyCo開發數位貨櫃運輸管理系統 (TMS)。其SaaS平台專為管理大量貨櫃的出口商和進口商而設計，將海運承運商、貨運代理和所有其他運輸參與者連結到同一處。BuyCo透過連結利益相關者、自動化日常運輸任務和提高可視性，提高貨櫃運輸的效率、透明性和獲利。

關於Honda

總部位於日本東京的Honda Motor Company（本田技研工業）是一所生產騎車、摩托車以及動力產品的跨國聯合企業。Honda身為全球領先製造商，去年的營收高達1295億美元。Honda所做的一切，都以支持群眾、賦能群眾為出發點。

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