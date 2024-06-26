NTT DATA和Zebra Technologies透過裝置即服務方面的合作推動全球私人5G的普及

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- IT基礎架構和服務的全球領導者NTT DATA今天宣布與數位解決方案領導者Zebra Technologies建立策略性合作夥伴關係，以加速5G裝置生態系統的創新，為各行各業的廣泛採用奠定基礎。

根據這項多年期協議，NTT DATA和Zebra Technologies將共同創新，以推動5G裝置的採用，這對於私人5G的普及至關重要。兩家公司將攜手支援智慧資產追蹤，從而允許對工業和企業部署中的資產進行即時監控和管理，確保提高對工業4.0供應鏈管理至關重要的可視性、效率和安全能力。

企業5G裝置的可用性一直是私人5G普及的一個關鍵障礙。此次合作將彌合企業私人5G市場中的這一互聯裝置方面的差距，據Omdia估計，未來四年全球私人5G市場將成長35%，到2028年將達到近100億美元。

賦能私人5G裝置環境

該協議將Zebra Technologies確立為NTT DATA裝置即服務業務的策略性合作夥伴，使客戶能夠更輕鬆地使用、升級和簡化5G裝置生命週期管理和支援。

全世界的客戶均可受惠於裝置部署的持續現代化，並且能夠透過首屈一指的Wi-Fi、私人LTE和私人5G相容裝置套裝利用這些新的連接解決方案。

在此之前，NTT DATA最近與Qualcomm合作，旨在加速5G裝置生態系統的演進。隨著企業紛紛加速數位化轉型，需要更多的連接來支援工業4.0應用和邊緣AI採用。

憑藉NTT DATA在私人5G領域的領導地位和Zebra Technologies在智慧資料整合、資產管理和一線協調方面的專業知識，兩家公司的目標是使汽車、製造、醫療保健和物流產業的一線工作人員能夠輕鬆使用私人5G裝置的低延遲和高安全性功能。

NTT DATA邊緣服務集團執行副總裁Shahid Ahmed表示：「在我們不懈推動企業採用私人5G和邊緣AI的過程中，我們很高興能與Zebra Technologies在全球攜手合作。這一聯盟彰顯出我們致力於為企業提供變革性能力，推動邊緣和私人5G使用案例以及資料驅動的體驗。」

Zebra Technologies資深副總裁兼企業行動運算總經理Julie Johnson表示：「我們與NTT DATA的合作彰顯出我們致力於為客戶提供由Wi-Fi、私人LTE和私人5G網路提供支援的最新創新成果。我們很高興能夠利用NTT DATA的全球化能力使我們的客戶受惠，並成為不斷發展的5G裝置生態系統的重要組成部分，確保企業能夠在當今快速發展的環境中蓬勃發展。」

提升網路部署

NTT DATA正在Hyster-Yale Group的製造業務中廣泛部署私人5G網路。Hyster-Yale Group也在利用NTT DATA的裝置即服務來獲得對於資產和材料的可視性，並改善其設施的內部通訊。該網路將與Zebra Technologies的掌上型行動終端和平板電腦配合使用，在資產和材料進出製造現場時對其進行追蹤，提供關鍵的商業智慧，同時順暢連接工程師、現場團隊、生產線和材料存放場所。所有這些都是憑藉具有成本效益的大規模部署實現，並透過NTT DATA的裝置即服務業務得到有效管理。

Hyster-Yale Group IT基礎架構服務總監Pierluigi Mastroddi表示：「將Zebra裝置添加到我們的店面後，我們可以透過NTT DATA的裝置即服務計畫採購裝置，從而在標準裝置套裝中提供顯著增多的SKU客製化服務。」

裝置即服務模型的優勢

NTT DATA的裝置即服務為客戶提供了全面的統包式解決方案，用於管理整個裝置生命週期。它提供專家規劃、採購、設定、部署、持續支援、分析、維修管理和裝置報廢，所有這些都在值得信賴的合作夥伴的管理下進行。歸功於此，客戶可以使用具有成本效益的每用戶每月計畫模式，以按用戶付費訂閱的方式使用技術產品，無需購買/擁有裝置。

關於NTT DATA

NTT DATA是市值超過300億美元、值得信賴的全球商業和科技服務創新者。我們為75%的《財星》全球100大企業提供服務，致力於協助客戶創新、最佳化和轉型，從而獲致長期成功。我們每年的研發投入超過36億美元，協助企業和社會自信、永續地邁向數位化未來。身為全球頂尖雇主，我們的各領域專家遍佈50多個國家，並擁有一個由成熟企業和新創公司組成的強大合作夥伴生態系統。我們的服務包括業務和技術諮詢、資料和人工智慧、產業解決方案，以及應用程式、基礎架構和連接的開發、實施和管理。我們還是全球首屈一指的數位和AI基礎架構供應商之一。NTT DATA隸屬於NTT集團，總部位於東京。敬請造訪我們的網站：nttdata.com

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