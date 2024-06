BioStrand, filiale d’IPA, et PGxAI annoncent un accord de collaboration stratégique visant à développer à l’aide de LENSai™ un modèle d’IA d’avant-garde pour les recommandations pharmacogénomiques

VICTORIA, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (la « Société » ou « IPA ») (NASDAQ : IPA), une société de recherche et de technologie biothérapeutique axée sur l’IA, a annoncé aujourd’hui que sa filiale, BioStrand, collabore avec PGxAI pour exploiter LENSai , le modèle breveté Foundation AI de BioStrand. Cette collaboration fait progresser le domaine de la pharmacogénomique en médecine de précision et soutient le déploiement commercial de l’interface de programmation d’application (« API ») LENSai en élargissant la gamme de fonctionnalités de LENSai et sa portée commerciale.

La pharmacogénomique – étude des effets des gènes sur la réponse aux médicaments – fait partie intégrante de l’objectif d’IPA qui consiste à créer rapidement des thérapies sur mesure et à améliorer les résultats pour les patients. Pour les chercheurs, il a toujours été difficile d’accéder, de gérer et d’interpréter l’immense quantité de données génétiques. LENSai a été conçu pour relever ce défi grâce à sa capacité exclusive d’analyser simultanément des modèles de langage étendus et de nombreuses formes disparates de recherche et de données sur les patients. BioStrand a récemment mis LENSai à la disposition de certains partenaires actuels et potentiels via une API. La collaboration de BioStrand avec PGxAI constitue une étape importante de plus visant à permettre aux utilisateurs de LENSai de recourir à l’analyse pharmacogénétique, ce qui témoigne de notre volonté commune d’offrir de meilleures solutions de soins de santé grâce à une technologie de pointe.

« Le travail que nous avons entamé avec PGxAI consiste à appliquer LENSai à un défi critique du monde réel afin de faciliter le développement d’un modèle unique d’IA pharmacogénomique », a déclaré la Dr Jennifer Bath, PDG d’IPA. « Comme nous disposons de données génomiques plus nombreuses et de nouvelles connaissances pharmacogénétiques, des méthodes plus avancées sont nécessaires de toute urgence pour analyser et prédire les réponses au traitement et les effets indésirables des médicaments. Nous pensons que LENSai offre une approche potentiellement révolutionnaire pour créer un modèle d’IA adaptable pour prédire les réponses individuelles des patients aux médicaments nouveaux et existants. »

Le Dr Mike Zack, PhD, PDG de PGxAI, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à BioStrand, un leader des solutions biothérapeutiques basées sur l’IA. Notre collaboration vise à créer un modèle d’IA transformateur pour le secteur de la pharmacogénomique qui améliorera notre capacité à prédire des thérapies efficaces et sûres. Ce partenariat est une étape importante menant vers la révolution de la médecine personnalisée. »

Allan Gobbs, président exécutif de PGxAI, a ajouté : « La valeur clinique de la pharmacogénomique est de plus en plus reconnue par les prestataires et les payeurs de soins de santé. Nous pensons que notre modèle permettra une personnalisation et une précision sans précédent des recommandations pharmacogénétiques et transformera potentiellement les pratiques de prescription de médicaments à l’échelle mondiale. »

Malgré les progrès de l’IA générative, de la recherche vectorielle et de la multiomique, les applications pratiques de la médecine de précision restent limitées, d’où un taux supérieur à 30% des effets indésirables des médicaments, comme le note The Lancet1 . Le séquençage du génome humain et l’inventaire des variantes génétiques permettent de mieux comprendre et de prédire comment les patients réagiront à des médicaments spécifiques. L’intégration de la pharmacogénomique aux dossiers médicaux électroniques et à l’intelligence artificielle (IA) offre un potentiel important de personnalisation des traitements et d’amélioration des résultats pour les patients.

Dans ce domaine, un modèle d’IA robuste pourrait révolutionner le marché des médicaments d’ordonnance – dont la valeur s’élève à 400 milliards USD (2) – en améliorant considérablement les résultats pour les patients et en stimulant l’innovation dans la médecine de précision. Dans un contexte de médecine de précision en évolution rapide, cela représente une opportunité d’investissement intéressante dans la transformation des soins de santé et la fourniture de solutions de pointe.

Le Dr Dirk Van Hyfte, PhD, responsable de la technologie chez IPA et co-fondateur de BioStrand, a déclaré : « Nous sommes ravis de déployer notre logiciel LENSai , disponible via une API, pour soutenir les initiatives de pointe de PGxAI. Notre collaboration va rationaliser la conception de médicaments en y intégrant une analyse avancée optimisée par l’IA de vastes ensembles de données génomiques, ce qui permettra d’adapter avec précision les thérapies aux profils génétiques individuels. Cette approche améliore non seulement l’efficacité et l’innocuité des traitements, mais rationalise également le processus de développement de médicaments, d’où une réduction des délais et des coûts. Notre technologie, qui contribue à l’optimisation des thérapies médicamenteuses pour répondre aux besoins spécifiques des patients, marque ainsi une avancée décisive de la médecine personnalisée. »

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. possède plusieurs filiales en Amérique du Nord et en Europe, notamment des entités telles que Talem Therapeutics LLC, BioStrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. (collectivement, la « famille IPA »). La famille IPA est un groupe de recherche et de technologie biothérapeutique qui s’appuie sur la biologie des systèmes, la modélisation multi-omique et des systèmes complexes d’intelligence artificielle pour soutenir ses technologies exclusives de découverte d’anticorps basées sur une bioplateforme. Ses services comprennent la découverte, le développement et l’octroi de licences de produits biologiques thérapeutiques hautement spécialisés et complets afin d’aider ses partenaires commerciaux dans leur quête de découverte et de développement de nouveaux produits biologiques contre les cibles les plus difficiles. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.ipatherapeutics.com.

À propos de PGxAI

PGxAI est une plateforme pharmacogénétique de premier plan basée sur l’IA qui transforme la médecine de précision grâce à ses algorithmes exclusifs et à l’analyse de données réelles. En partenariat avec InterSystems, PGxAI utilise des outils avancés tels que la recherche vectorielle et l’IA générative pour analyser de nombreuses données réelles, relever les défis liés à la sélection des médicaments, à la personnalisation du dosage et à l’identification des interactions médicamenteuses importantes. La Société peut être contactée par e-mail à l’adresse admin@pgx.ai. Pour une présentation de la Société, cliquer ici.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur aux États-Unis et au Canada. Les déclarations prospectives peuvent souvent être repérées par l’utilisation de termes tels que « potentiel », « prévoit », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « devrait », « estime », « envisage », « anticipe » ou « n’anticipe pas », ou « pense que », ou de variantes de ces termes ou expressions, ou par l’affirmation que certains événements, actions ou résultats « pourraient », « devraient » ou « peuvent » se produire ou être réalisés. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse incluent, sans toutefois s’y limiter, les déclarations concernant le potentiel de LENS ai et la collaboration avec PGxAI, l’impact des technologies, notamment leurs avantages, et les déclarations relatives à l’augmentation attendue des sources de revenus et de la croissance financière d’IPA. En ce qui concerne les déclarations prospectives contenues dans les présentes, IPA a fourni ces déclarations et informations en se fondant sur certaines hypothèses que la direction jugeait raisonnables au moment où elles ont été formulées.

Les informations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient provoquer un écart important entre les résultats, la performance et les accomplissements réels indiqués dans les présentes et les résultats, la performance et les accomplissements futurs exprimés ou sous-entendus dans les informations prospectives. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux actuellement prévus en raison d’un certain nombre de facteurs et de risques, notamment, mais sans s’y limiter, le risque que l’intégration de la plateforme LENSai d’IPA avec sa technologie HYFT ne produise pas les résultats attendus, le risque que les avantages escomptés pour les soins de santé, y compris la réduction des délais de développement et des coûts ne se réalisent pas, et le risque que le développement de traitements ciblés ayant une efficacité plus élevée et des effets secondaires réduits n’aboutisse pas, le risque que les avantages pour la découverte de médicaments, les agents thérapeutiques à base de protéines et la biologie synthétique ne soient pas obtenus ; en outre, les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux actuellement prévus en raison de divers facteurs et de risques, comme indiqué dans la notice annuelle de la Société datée du 10 juillet 2023 (qui peut être consultée sur le profil de la Société sur le site www.sedar.com ), et dans le formulaire 40-F de la Société daté du 10 juillet 2023 (consultable sur le profil de la Société à l’adresse www.sec.gov ). Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes venaient à se matérialiser, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s’avéraient incorrectes, les résultats, la performance ou les accomplissements réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. En conséquence, le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont formulées à la date de ce dernier et sont donc susceptibles d’évoluer après cette date. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, écrites ou orales, qui peuvent être faites de temps à autre par nous-mêmes ou en notre nom, sauf si la législation en vigueur l’exige.

