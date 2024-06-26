NTT DATA和Zebra Technologies通过设备即服务方面的合作推动全球专用5G的普及

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- IT基础设施和服务的全球领导者NTT DATA今天宣布与数字解决方案领导者Zebra Technologies建立战略合作伙伴关系，以加速5G设备生态系统的创新，为各行各业的广泛采用奠定基础。

根据这项多年期协议，NTT DATA和Zebra Technologies将共同创新，以推动5G设备的采用，这对于专用5G的普及至关重要。两家公司将携手实现智能资产跟踪，从而允许对工业和企业部署中的资产进行实时监控和管理，确保提高对工业4.0供应链管理至关重要的可见性、效率和安全能力。

企业5G设备的可用性一直是专用5G普及的一个关键障碍。此次合作将弥合企业专用5G市场中的这一互联设备方面的差距，据Omdia估计，未来四年全球专用5G市场将增长35%，到2028年将达到近100亿美元。

赋能专用5G设备环境

该协议将Zebra Technologies确立为NTT DATA设备即服务业务的战略合作伙伴，使客户能够更轻松地访问、升级和简化5G设备生命周期管理和支持。

全球范围的客户均可受益于设备部署的持续现代化，并且能够通过领先的Wi-Fi、专用LTE和专用5G兼容设备套件利用这些新的连接解决方案。

在此之前，NTT DATA最近与Qualcomm合作，旨在加速5G设备生态系统的演进。随着企业纷纷加速数字化转型，需要更多的连接来支持工业4.0应用和边缘人工智能采用。

依托NTT DATA在专用5G领域的领导地位和Zebra Technologies在智能数据集成、资产管理和一线协调方面的专业知识，两家公司的目标是使汽车、制造、医疗保健和物流行业的一线工作人员能够轻松使用专用5G设备的低延迟和高安全性功能。

NTT DATA边缘服务集团执行副总裁Shahid Ahmed表示：“在我们不懈推动企业采用专用5G和边缘人工智能的过程中，我们很高兴能与Zebra Technologies在全球范围内携手合作。这一联盟突显了我们致力于为企业提供变革性能力，推动边缘和专用5G用例以及数据驱动的体验。”

Zebra Technologies高级副总裁兼企业移动计算总经理Julie Johnson表示：“我们与NTT DATA的合作彰显出我们致力于为客户提供由Wi-Fi、专用LTE和专用5G网络提供支持的最新创新成果。我们很高兴能够利用NTT DATA的全球化能力使我们的客户受益，并成为不断发展的5G设备生态系统的重要组成部分，确保企业能够在当今快速发展的环境中蓬勃发展。”

提升网络部署

NTT DATA正在Hyster-Yale Group的制造业务中广泛部署专用5G网络。Hyster-Yale Group也在利用NTT DATA的设备即服务来获得对于资产和材料的可见性，并改善其设施的内部通信。该网络将与Zebra Technologies的手持式移动终端和平板电脑配合使用，在资产和材料进出制造现场时对其进行跟踪，提供关键的商业智能，同时无缝连接工程师、现场团队、生产线和材料存放场所。所有这些都是凭借具有成本效益的大规模部署实现的，并通过NTT DATA的设备即服务业务得到有效管理。

Hyster-Yale Group IT基础设施服务总监Pierluigi Mastroddi表示：“将Zebra设备添加到我们的店面后，我们可以通过NTT DATA的设备即服务计划采购设备，从而在标准设备套装中提供多得多的SKU定制服务。”

设备即服务模型的优势

NTT DATA的设备即服务为客户提供了全面的统包式解决方案，用于管理整个设备生命周期。它提供专家规划、采购、配置、部署、持续支持、分析、维修管理和设备报废，所有这些都在值得信赖的合作伙伴的管理下进行。得益于此，客户可以使用具有成本效益的每用户每月计划模式，以按用户付费订阅的方式使用技术产品，无需购买/拥有设备。

关于NTT DATA

NTT DATA是市值超过300亿美元、值得信赖的全球商业和技术服务创新者。我们为75%的《财富》全球100强企业提供服务，致力于帮助客户创新、优化和转型，从而实现长期成功。我们每年的研发投入超过36亿美元，助力企业和社会自信、可持续地迈向数字化未来。作为全球顶级雇主，我们的各领域专家遍布50多个国家，并拥有一个由成熟企业和新创公司组成的强大合作伙伴生态系统。我们的服务包括业务和技术咨询、数据和人工智能、行业解决方案，以及应用程序、基础设施和连接的开发、实施和管理。我们还是全球领先的数字和人工智能基础设施供应商之一。NTT DATA隶属于NTT集团，总部位于东京。敬请访问我们的网站：nttdata.com

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