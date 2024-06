Culture chinoise et groupe de divertissement Yuewen collabore avec la Fondation Eiffel pour stimuler le développement mondial de la propriété intellectuelle

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Le matin du 21 juin (heure locale), le 10e Forum de la marque Bonjour a commencé au siège de l'UNESCO à Paris, en France. Lors du forum, Yuewen a annoncé un partenariat avec la Fondation Eiffel et Bonjour Brand pour lancer l'initiative "Yuewen IP à Paris".

Yuewen, groupe de culture et de divertissement chinois, développe principalement des propriétés intellectuelles (IP) basées sur la littérature en ligne. Il compte plus de 200 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur toutes les plateformes. Il a exporté avec succès des IP de littérature en ligne telles que Joy of Life, The King's Avatar et Lord of Mysteries, qui ont été adaptées en livres audio, en animations, en films et en jeux. Parmi les succès notables figurent les films Hi, Mom (qui a rapporté plus de 5,4 milliards de yuans) et YOLO (qui a rapporté plus de 3,46 milliards de yuans), ainsi que la série télévisée Joy of Life (la série chinoise continentale la plus populaire sur Disney+).

Dans le cadre de l'initiative "Yuewen IP à Paris", le célèbre illustrateur français Antoine Corbineau a été invité à créer de nouvelles illustrations pour les personnages des IP de Yuewen, en les intégrant à des sites emblématiques français tels que la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et le Louvre. Des personnages tels que Fan Xian de Joy of Life, Ye Xiu de The King's Avatar et Klein Moretti de Lord of Mysteries subiront une transformation et seront étendus à une gamme de dérivés d'IP, notamment des cartes à échanger. La première collection de ces dérivés sera dévoilée lors de l'"Exposition des réalisations de coopération de la marque Bonjour" qui se tiendra à la Tour Eiffel le 24 juin.

Ayant collaboré avec des marques prestigieuses telles que Hermès, Apple et Google, Antoine Corbineau vise à présenter le mélange captivant des cultures orientale et occidentale à travers ses créations, mettant en lumière les héritages culturels combinés de la Chine et de la France sur la scène mondiale.

Yuewen, une plateforme IP mondialement reconnue, a défini la "premiumisation et la mondialisation" comme ses principaux domaines d'intérêt pour 2024. En collaborant avec des partenaires des États-Unis, du Royaume-Uni, de Singapour, de l'Inde, du Japon et d'autres pays ces dernières années, Yuewen a établi un vaste écosystème IP. Il a été à l'avant-garde du développement d'une chaîne industrielle complète, englobant la littérature en ligne, l'édition physique, les livres audio, les animations, les films, les jeux et les dérivés. Cette approche a généré un flux continu de contenus populaires, facilitant l'entrée de ses IP sur les marchés mondiaux par le biais de différents médias.

Les trois principales IPs présentées dans l'initiative "Yuewen IP à Paris" illustrent la stratégie globale de développement de Yuewen. La première saison de la série Joy of Life a été diffusée dans 27 pays et régions sur cinq continents. Sa deuxième saison est la série télévisée chinoise continentale la plus regardée sur la plateforme de streaming de Disney+ et est actuellement traduite en 12 langues pour élargir sa portée internationale. Le roman The King's Avatar est accessible en 13 langues, l'édition anglaise ayant accumulé plus de 130 millions de lectures électroniques. Il a également été adapté en livres audio, en bandes dessinées et en animations destinées au public mondial. Lord of Mysteries, mêlant culture orientale et éléments mondiaux, est devenu la littérature en ligne chinoise la plus largement lue à l'étranger par Yuewen en 2023, recevant les éloges des médias mondiaux en tant que "travail adopté par toutes les cultures".

Alors que la présence mondiale de Yuewens'étend, l'impact de ses IP continue de croître. Récemment, l'Office du tourisme de Singapour a conclu un partenariat stratégique avec Yuewen, en tirant parti du rôle de Singapour en tant que plaque tournante régionale et mondiale. En mobilisant les ressources locales du tourisme, des lieux et des services, l'Office du tourisme présentera des IP chinoises populaires sous diverses formes pour soutenir la croissance internationale de Yuewen. Le mois dernier, l'Office national du tourisme suisse a dévoilé le projet "Le Roi de l'Avatar : 25e anniversaire à Zurich" en collaboration avec Yuewen. Cette campagne marketing étendue dans le domaine du tourisme culturel, qui s'étendra sur un an, mettra en lumière Ye Xiu, le protagoniste de The King's Avatar, en tant que "pionnier du tourisme suisse" pour 2025.