Denodo在中國AWS Marketplace上推出Denodo平台

北京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 資料管理領域的領導者Denodo今日宣佈，他們將透過中國AWS Marketplace推出先進的生成式AI和即用即付定價模式，進一步深化與AWS的合作。藉由Denodo平台在AWS上的這些最新增強功能，中國境內的企業能夠更快速、便捷地部署邏輯資料管理服務，並隨需求變化靈活擴展。

2019年，Denodo加大了在大中華區的業務拓展力度，直接或透過合作夥伴深耕這一市場。此次在中國AWS Marketplace推出的擴展定價選項，標誌著Denodo在該地區一系列進展中的最新舉措，旨在滿足日益增長的需求，同時強化Denodo與AWS在中國的合作夥伴關係。

除即用即付模式/按小時使用量計費的模式外，客戶還能夠選擇年度私有報價，以及針對中國AWS Marketplace上Denodo平台不同訂閱級別的選項，使得客戶能夠從簡單的部門級應用場景擴展到面向生成式人工智慧(GenAI)應用的高級功能。

Denodo執行副總裁Suresh Chandrasekaran表示：「在全球範圍內，我們與AWS的合作不斷深入，我們非常高興地宣佈在中國AWS Marketplace上推出Denodo平台，提供包括生成式AI在內的最新功能及靈活的即用即付定價模式，這是一個全新的里程碑。透過這一擴展，Denodo幾乎覆蓋了AWS全球所有區域。中國的企業將會特別青睞這種根據需要擴展的能力，無論是處理大型還是小型應用場景，都能得到有力支持。現在，Denodo平台已在AWS Marketplace上推出，提供更加多樣化的定價策略，它將助力企業結合本地與雲端資料來源，實現敏捷性和速度的雙重提升。我們熱切期待與各行各業多種多樣的企業攜手合作。」

客戶已經開始借助Denodo的客戶成功與合作夥伴網路，在中國AWS Marketplace上充分利用Denodo平台。此外，Denodo已獲得AWS ISV-Accelerate合作夥伴認證，彰顯了其在資料與分析領域的能力。這一認證認可了Denodo通過AWS Marketplace提供可靠、功能齊全的解決方案的承諾。

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Denodo是資料管理領域的領導者。屢獲殊榮的Denodo平台是首屈一指的邏輯資料管理平台，以業務語言和業務所需的速度提供資料，適用於整個組織的所有資料相關計畫。Denodo客戶實現了超過400%的投資報酬率和數百萬美元的收益，涵蓋全球30多個產業，在不到六個月的時間內就能獲得回報。如欲瞭解更多資訊，請造訪 denodo.com 。

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