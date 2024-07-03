Denodo在中国AWS Marketplace上推出Denodo平台

北京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 数据管理领域的领导者Denodo今日宣布，他们将通过中国AWS Marketplace推出先进的生成式AI和即用即付定价模式，进一步深化与AWS的合作。凭借Denodo平台在AWS上的这些最新增强功能，中国境内的企业能够更快速、便捷地部署逻辑数据管理服务，并随需求变化灵活扩展。

2019年，Denodo加大了在大中华区的业务拓展力度，直接或通过合作伙伴深耕这一市场。此次在中国AWS Marketplace推出的扩展定价选项，标志着Denodo在该地区一系列进展中的最新举措，旨在满足日益增长的需求，同时强化Denodo与AWS在中国的合作伙伴关系。

除即用即付模式/按小时使用量计费的模式外，客户还能够选择年度私有报价，以及针对中国AWS Marketplace上Denodo平台不同订阅级别的选项，使得客户能够从简单的部门级应用场景扩展到面向生成式人工智能(GenAI)应用的高级功能。

Denodo执行副总裁Suresh Chandrasekaran表示：“在全球范围内，我们与AWS的合作不断深入，我们非常高兴地宣布在中国AWS Marketplace上推出Denodo平台，提供包括生成式AI在内的最新功能及灵活的即用即付定价模式，这是一个全新的里程碑。通过这一扩展，Denodo几乎覆盖了AWS全球所有区域。中国的企业将会特别青睐这种根据需要扩展的能力，无论是处理大型还是小型应用场景，都能得到有力支持。现在，Denodo平台已在AWS Marketplace上推出，提供更加多样化的定价策略，它将助力企业结合本地与云端数据源，实现敏捷性和速度的双重提升。我们热切期待与各行各业多种多样的企业携手合作。”

客户已经开始借助Denodo的客户成功与合作伙伴网络，在中国AWS Marketplace上充分利用Denodo平台。此外，Denodo已获得AWS ISV-Accelerate合作伙伴认证，彰显了其在数据与分析领域的能力。这一认证认可了Denodo通过AWS Marketplace提供可靠、功能齐全的解决方案的承诺。

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关于Denodo

Denodo是数据管理领域的领导者。屡获殊荣的Denodo平台是领先的逻辑数据管理平台，以业务语言和业务需要的速度提供数据，适用于整个组织的所有数据相关计划。Denodo客户实现了超过400%的投资回报率和数百万美元的收益，遍布全球30多个行业，在不到六个月的时间内就能获得回报。如需了解更多信息，请访问 denodo.com 。

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