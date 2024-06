REPLY: Roboverse Reply vince l’AIRA Challenge 2024 con una soluzione per il controllo remoto dei mobile robot tramite occhiali VR

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Roboverse Reply, specializzata nell’integrazione di robotica, Reality Capture e Mixed Replity, ha vinto per la seconda volta consecutiva l’Advanced Industrial Robotic Applications (AIRA) Challenge. Il concorso invitava esperti di fama mondiale a sviluppare soluzioni innovative per consentire il controllo remoto di robot mobili durante ispezioni autonome in ambienti di produzione. Con la sua piattaforma, Roboverse Reply ha dimostrato come l'intelligenza artificiale e l'esperienza umana possano essere combinate per gestire attività complesse in ambito industriale.

La finale dell'AIRA Challenge si è svolta per la seconda volta all’ACHEMA, la principale fiera dell'industria di processo. Con questa competizione, le aziende chimiche e farmaceutiche BASF, Bayer, Boehringer Ingelheim e Wacker promuovono lo sviluppo di nuove applicazioni robotiche per il loro settore. Quest'anno, i cinque finalisti hanno dimostrato come i loro robot possano essere guidati da remoto nei siti di produzione, eseguendo vari compiti come aprire porte, effettuare la manutenzione dei sistemi o controllare le scorte.

Roboverse Reply ha convinto la giuria con la sua soluzione facile da usare, scalabile, enterprise-ready. Funziona con dispositivi standard come gli occhiali VR, consentendo agli utenti di controllare intuitivamente i robot mobili, come Spot di Boston Dynamics, attraverso il tracciamento delle mani o i controller, e di azionare con precisione i loro bracci prensili. Inoltre, gli utenti possono accedere a ulteriori informazioni, come valori misurati e planimetrie del sito, per prendere decisioni più informate. Poiché tutti i dati vengono elaborati all'interno dell'infrastruttura cloud del cliente, la soluzione è accessibile da qualsiasi luogo e si integra perfettamente nei sistemi esistenti.

"Siamo orgogliosi di aver vinto la prestigiosa AIRA Challenge, che conferma la nostra expertise nel realizzare soluzioni per l’utilizzo dei mobile robot in contesti industriali. Nel nostro Robotics Lab sperimentiamo costantemente le ultime tendenze dello Spatial Computing e dell'Embodied AI per rispondere alle sflide dei nostri clienti con soluzioni come la Roboverse Reply’s Robotic platform di Roboverse, che permette alle aziende di gestire eventi imprevisti in modo flessibile e da remoto, intervenendo con precisione ed evitando efficacemente i tempi di inattività degli impianti industriali ", commenta Filippo Rizzante, CTO di Reply

