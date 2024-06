Megaport et Lufthansa Systems annoncent un partenariat historique pour accélérer la transformation numérique des compagnies aériennes

BRISBANE, Australie--(BUSINESS WIRE)--Megaport Limited (ASX : MP1) (« Megaport »), le principal fournisseur mondial de réseaux en tant que service (NaaS), et Lufthansa Systems, l’un des principaux fournisseurs de technologies de l’information pour l’aviation, ont annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat qui accélérera la transformation numérique dans le secteur de l’aviation.

Dans le cadre de ce partenariat stratégique, Lufthansa Systems s’appuiera sur le réseau mondial défini par logiciel (SDN) de Megaport pour transformer de manière sûre et fiable le cloud mondial de l’aviation d’un cloud unique en des clouds multiples en déplaçant le routage principal du cloud vers Megaport. Megaport facilitera également une zone d’atterrissage sécurisée pour les clients d’aviation afin d’accélérer l’appairage avec d’autres compagnies aériennes et pour l’échange de données.

Lufthansa Systems fournit des services informatiques à plus de 350 compagnies aériennes dans le monde. Son initiative Global Aviation Cloud vise à virtualiser les applications critiques des compagnies aériennes et à les transférer dans le cloud. En utilisant la connectivité privée de Megaport à partir de centres de données résilients, de pare-feu virtuels et de routage virtuel, Lufthansa Systems peut connecter de manière sûre et fiable les clients des compagnies aériennes à ses applications hébergées dans le cloud.

« Avec ce partenariat, Megaport nous aide à interconnecter nos déploiements mondiaux de manière résiliente, diversifiée et à la demande », déclare Steffen Wagner, responsable du centre d’excellence technologique de Lufthansa Systems. « En utilisant les solutions de Megaport, nous sommes en mesure de mettre en place un trafic de cloud hybride à partir des centres de données existants vers Azure et Google Cloud. »

« Nous sommes ravis de travailler avec Lufthansa Systems, qui innove et déploie des services cloud critiques pour transformer numériquement l’industrie de l’aviation », déclare Michael Reid, directeur général de Megaport. « Notre partenariat permet d’offrir à ses clients la connectivité sécurisée et performante dont ils ont besoin pour faire évoluer rapidement leur connectivité et exploiter tous les avantages du cloud computing. »

Les principaux avantages de ce partenariat sont la réduction des coûts de réseau, l’amélioration des performances, le renforcement de la sécurité et la possibilité de fournir rapidement des services de réseau virtuel par l’intermédiaire de l’API de Megaport, utilisée comme infrastructure en tant que code (IaC).

À propos de Lufthansa Systems

Lufthansa Systems GmbH est un fournisseur informatique de premier plan pour les compagnies aériennes, déterminé à façonner l’avenir de l’aviation numérique. Il tire ses forces uniques de sa capacité à combiner un savoir-faire industriel approfondi avec une expertise technologique tournée vers l’avenir, et honore son slogan « We’re into IT » depuis plus de 25 ans. Filiale à 100 % de Lufthansa Group, la société offre à ses plus de 350 clients une vaste gamme de produits et de services informatiques performants pour l’industrie aéronautique, dont beaucoup sont leaders sur le marché. Le portefeuille pionnier de Lufthansa Systems couvre tous les processus commerciaux d’une compagnie aérienne, dans le poste de pilotage, en cabine et au sol. En tant qu’entreprise technologique et fournisseur de services informatiques aux compagnies aériennes, Lufthansa Systems s’engage à identifier sa propre empreinte environnementale et à améliorer celle de ses compagnies aériennes clientes dans le monde entier. Lufthansa Systems, dont le siège social se trouve à Raunheim, près de Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, emploie environ 2 800 personnes sur ses sites dans 16 pays.

À propos de Megaport

Megaport change la façon dont les entreprises connectent leur infrastructure, avec une plateforme simple et intelligente pour gérer chaque connexion. Créez des réseaux sécurisés, évolutifs et agiles en quelques clics, accédez à des terminaux mondiaux et créez des chemins d’accès privés en quelques minutes. Reconnu par les plus grandes entreprises du monde, Megaport travaille en partenariat avec des fournisseurs de services internationaux, des opérateurs de réseaux de distribution, des intégrateurs de systèmes et des sociétés de services gérés, et opère dans plus de 850 sites dans le monde. Megaport est certifié ISO/CEI 27001. Rejoignez la révolution du réseau sur megaport.com.

