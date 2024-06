Megaport und Lufthansa Systems geben wegweisende Partnerschaft zur Beschleunigung der digitalen Transformation der Luftfahrt bekannt

BRISBANE, Australien--(BUSINESS WIRE)--Megaport Limited (ASX: MP1) („Megaport“), der weltweit führende Anbieter von Network as a Service (NaaS), und Lufthansa Systems, ein führender IT-Anbieter für die Luftfahrtindustrie, gaben heute eine neue Partnerschaft bekannt, die die digitale Transformation der Luftfahrtindustrie vorantreiben wird.

Im Rahmen der strategischen Partnerschaft wird Lufthansa Systems das globale Software Defined Network (SDN) von Megaport nutzen, um die globale Luftfahrt-Cloud sicher und zuverlässig von einer einzelnen Cloud auf mehrere Clouds zu verlagern, indem das Kernrouting von der Cloud an Megaport übertragen wird. Megaport wird zudem eine sichere „Landing Zone“ für Luftfahrtkunden bereitstellen, um das Peering mit anderen Fluggesellschaften zu beschleunigen und den Datenaustausch zu erleichtern.

Lufthansa Systems versorgt über 350 Fluggesellschaften weltweit mit IT-Dienstleistungen. Die Global Aviation Cloud-Initiative des Unternehmens zielt darauf ab, geschäftskritische Airline-Anwendungen zu virtualisieren und in die Cloud zu verlagern. Mithilfe der privaten Konnektivität von Megaport aus belastbaren Rechenzentren, virtuellen Firewalls und virtuellem Routing kann Lufthansa Systems seine Airline-Kunden sicher und zuverlässig mit in der Cloud gehosteten Anwendungen verbinden.

„Durch diese Partnerschaft unterstützt uns Megaport dabei, unsere globalen Standorte auf robuste, vielfältige und bedarfsgerechte Weise miteinander zu verbinden“, sagte Steffen Wagner, Leiter des Technology Centre of Excellence bei Lufthansa Systems. „Dank der Lösungen von Megaport sind wir in der Lage, den Hybrid-Cloud-Verkehr von bestehenden Rechenzentren über Azure und Google Cloud live zu schalten.“

„Wir freuen uns, mit Lufthansa Systems zusammenzuarbeiten, da sie innovative und wichtige Cloud-Dienste einsetzen, um die Luftfahrtbranche digital zu transformieren“, sagte Michael Reid, CEO von Megaport. „Unsere Partnerschaft ermöglicht die sichere High-Performance-Konnektivität, die ihre Kunden benötigen, um ihre Konnektivität schnell zu skalieren und die Vorteile des Cloud-Computings voll zu nutzen.“

Zu den wichtigsten Vorteilen der Partnerschaft gehören reduzierte Netzwerkkosten, verbesserte Leistung, erhöhte Sicherheit und die Möglichkeit der schnellen Bereitstellung virtueller Netzwerkdienste über die API von Megaport, die als Infrastructure as Code (IaC) genutzt wird.

About Lufthansa Systems

Die Lufthansa Systems GmbH ist ein führender Anbieter von IT-Lösungen für die Luftfahrt und verfolgt das Ziel, die Zukunft der digitalen Luftfahrt zu gestalten. Die einzigartige Stärke des Unternehmens liegt darin, fundiertes Branchenwissen mit zukunftsweisender Technologiekompetenz zu vereinen. Seit über 25 Jahren operiert Lufthansa Systems nach dem Motto „We’re into IT“. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Lufthansa Group bietet das Unternehmen seinen mehr als 350 Kunden, darunter viele Marktführer, eine umfangreiche Palette erfolgreicher IT-Produkte und -Dienstleistungen für die Luftfahrtindustrie. Das wegweisende Portfolio von Lufthansa Systems deckt alle Geschäftsprozesse einer Fluggesellschaft ab – im Cockpit, in der Kabine und am Boden. Als Technologieunternehmen und Anbieter von Airline-IT-Lösungen setzt sich Lufthansa Systems dafür ein, seinen eigenen ökologischen Fußabdruck zu erkennen und den seiner Airline-Kunden weltweit zu verbessern. Der Hauptsitz von Lufthansa Systems befindet sich in Raunheim bei Frankfurt/Main, Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt rund 2.800 Mitarbeiter an seinen Standorten in 16 Ländern.

Über Megaport

Megaport verändert die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Infrastruktur verbinden, mit einer intelligenten und einfachen Plattform zur Verwaltung aller Verbindungen. Bauen Sie mit wenigen Klicks sichere, skalierbare und flexible Netzwerke auf, greifen Sie auf globale Endpunkte zu und erstellen Sie private Pfade in wenigen Minuten. Megaport genießt das Vertrauen der weltweit führenden Unternehmen und arbeitet mit globalen Dienstleistern, DC-Betreibern, Systemintegratoren und Managed-Services-Unternehmen zusammen. Megaport ist an mehr als 850 Standorten auf der ganzen Welt vertreten. Megaport ist ISO/IEC 27001 zertifiziert. Schließen Sie sich der Netzwerkrevolution unter megaport.com an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.