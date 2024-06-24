Megaport和Lufthansa Systems宣布建立具有里程碑意义的合作伙伴关系，以加速航空公司的数字化转型

澳大利亚布里斯班--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的网络即服务(NaaS)提供商Megaport Limited (ASX: MP1) (“Megaport”)和领先的航空IT提供商Lufthansa Systems今天宣布建立新的合作伙伴关系，以加速航空业的数字化转型。

通过此次战略合作伙伴关系，Lufthansa Systems将利用Megaport的全球软件定义网络(SDN)，通过将核心路由从云端迁移到Megaport，安全可靠地将全球航空云从单云迁移到多云环境。Megaport还将促进建立一个安全的航空客户着陆区，以加快与其他航空公司的对等互连和数据交换。

Lufthansa Systems为全球350多家航空公司提供IT服务。其全球航空云(Global Aviation Cloud)计划旨在实现任务关键型航空公司应用程序的虚拟化并将其迁移到云端。利用Megaport来自弹性数据中心的专用连接、虚拟防火墙和虚拟路由，Lufthansa Systems可以安全可靠地将航空公司客户连接到其云托管应用程序。

Lufthansa Systems卓越技术中心负责人Steffen Wagner表示：“通过此次合作，Megaport将帮助我们以弹性、多样化和按需的方式将我们的全球部署互连起来。通过使用Megaport的解决方案，我们能够立即将混合云流量从现有数据中心迁移到Azure和Google Cloud。”

Megaport首席执行官Michael Reid表示：“我们很高兴能与Lufthansa Systems合作，他们正在锐意创新，部署关键的云服务，以实现航空业的数字化转型。我们的合作伙伴关系实现了客户所需的安全、高性能连接，以快速扩展其连接能力并释放云计算的全部优势。”

该合作伙伴关系的主要优势包括降低网络成本、提高性能、增强安全性，以及能够将Megaport的API用作基础设施即代码(IaC)，进而快速配置虚拟网络服务。

关于Lufthansa Systems

Lufthansa Systems GmbH是一家领先的航空公司IT提供商，矢志塑造数字航空的未来。它能够将深厚的行业知识与前瞻性的技术专长相结合，由此建立了独特的优势，并践行其口号“我们投身IT”超过25年。作为Lufthansa Group的全资子公司，该公司为350多家航空业客户提供广泛且成功的IT产品和服务，这些客户中有许多是市场领导者。Lufthansa Systems的开创性产品组合涵盖了航空公司的所有业务流程——驾驶舱、机舱和地面。作为一家科技公司和航空公司IT提供商，Lufthansa Systems致力于在留意自身环境足迹的同时改善全球航空公司客户的环境足迹。Lufthansa Systems总部位于德国美因河畔法兰克福附近的劳恩海姆，在16个国家/地区拥有约2800名员工。

关于Megaport

Megaport正在改变企业连接基础设施的方式，让用户通过一个简单的智能平台即可管理所有连接，只需几次点击就能建立安全、可扩展和灵活的网络，在几分钟内访问全球端点并创建专用路径。Megaport与全球服务提供商、数据中心运营商、系统集成商和管理服务公司建立了合作伙伴关系，并在全球850多个地点运营，深受全球领先企业的信赖。Megaport通过了ISO/IEC 27001认证。请访问 megaport.com 加入网络革命。

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