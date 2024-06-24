Megaport和Lufthansa Systems宣布建立具有里程碑意義的合作夥伴關係，以加速航空公司的數位化轉型

澳洲布里斯本--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的網路即服務(NaaS)供應商Megaport Limited (ASX: MP1) (“Megaport”)和首屈一指的航空IT供應商Lufthansa Systems今天宣布建立新的合作夥伴關係，以加速航空業的數位化轉型。

透過此次策略性合作夥伴關係，Lufthansa Systems將利用Megaport的全球軟體定義網路(SDN)，透過將核心路由從雲端移轉到Megaport，安全可靠地將全球航空雲從單雲端移轉到多雲端環境。Megaport還將促進建立一個安全的航空客戶著陸區，以加快與其他航空公司的對等互連和資料交換。

Lufthansa Systems為全球350多家航空公司提供IT服務。其全球航空雲(Global Aviation Cloud)計畫旨在實現任務關鍵型航空公司應用程式的虛擬化並將其移轉到雲端。利用Megaport來自具韌性的資料中心的專用連接、虛擬防火牆和虛擬路由，Lufthansa Systems可以安全可靠地將航空公司客戶連接到其雲端代管應用程式。

Lufthansa Systems卓越技術中心負責人Steffen Wagner表示：「透過此次合作，Megaport將協助我們以具韌性、多樣化和按需的方式將我們的全球部署互連起來。透過使用Megaport的解決方案，我們能夠立即將混合雲端流量從現有資料中心移轉到Azure和Google Cloud。」

Megaport執行長Michael Reid表示：「我們很高興能與Lufthansa Systems合作，他們正在銳意創新，部署關鍵的雲端服務，以實現航空業的數位化轉型。我們的合作夥伴關係實現了客戶所需的安全、高效能連接，以快速擴展其連接能力並釋放雲端運算的全部優勢。」

該合作夥伴關係的主要優勢包括降低網路成本、改善效能、強化安全性，以及能夠將Megaport的API用作基礎設施即代碼(IaC)，進而快速佈建虛擬網路服務。

關於Lufthansa Systems

Lufthansa Systems GmbH是一家首屈一指的航空公司IT供應商，矢志塑造數位航空的未來。它能夠將深厚的產業知識與前瞻性的技術專長相結合，由此建立了獨特的優勢，並踐行其口號「我們投身IT」逾25年。身為Lufthansa Group的全資子公司，該公司為350多家航空業客戶提供廣泛且成功的IT產品和服務，這些客戶中不乏市場領導者。Lufthansa Systems的開創性產品組合涵蓋了航空公司的所有業務流程——駕駛艙、機艙和地面。身為一家科技公司和航空公司IT供應商，Lufthansa Systems致力於在留意自身環境足跡的同時改善全球航空公司客戶的環境足跡。Lufthansa Systems總部位於德國美因河畔法蘭克福附近的勞恩海姆，在16個國家/地區擁有約2800名員工。

關於Megaport

Megaport正在改變企業連接基礎設施的方式，能夠用一個智慧、簡單的平台管理每一項連接。只需點選幾下，就能建立安全、可擴充和靈活的網路，在幾分鐘內造訪全球端點並建立專用路徑。Megaport與全球服務提供者、DC營運商、系統集成商和代管服務公司建立了合作夥伴關係，並在全球850多個地點營運，深受全球領先企業的信賴。Megaport已通過ISO/IEC 27001認證。敬請加入網路革命： megaport.com 。

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