Le groupe Dennemeyer choisit Talkdesk pour soutenir sa mission de devenir le partenaire mondial de choix dans les services de propriété intellectuelle

SAN FRANCISCO et LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--Talkdesk®, Inc., un fournisseur mondial de technologies de CX optimisée par l’IA qui dessert des entreprises de toutes tailles, annonce aujourd’hui que Dennemeyer, un fournisseur de services complets de propriété intellectuelle (PI) gérant trois millions de droits de PI pour 8 000 clients dans le monde, a choisi Talkdesk pour rationaliser sa CX.

Avec plus de 60 ans d’expérience dans l’industrie et plus de 20 bureaux à travers le monde, le groupe Dennemeyer offre des services de haute qualité pour la protection et la gestion des droits de propriété intellectuelle. Dans ce cadre, fournir une CX irréprochable est l’une de ses priorités actuelles et futures. Dennemeyer avait lancé un appel à propositions pour identifier un expert capable de mettre en œuvre une solution unifiée et intégrée permettant de réduire les efforts dupliqués, gagner du temps et offrir la meilleure expérience possible à ses clients.

Le groupe Dennemeyer déploiera de multiples solutions Talkdesk pour atteindre ces objectifs. Talkdesk CX Cloud™ apportera une plateforme de centre de contact optimisée par l’IA, moderne et basée sur le cloud. D’autres applications permettront aux agents du service à la clientèle d’avoir les outils et le support nécessaires pour offrir une CX fluide :

Talkdesk Workforce Management™ renforcera la gestion des performances et créera des gains d’efficacité dans le centre de contact grâce à la planification automatisée des agents de service à la clientèle.

Talkdesk Cases™ regroupera chaque conversation client en un seul système de billettique omnicanal pour augmenter la productivité et le service personnalisé.

Avec Talkdesk Premium Care, Dennemeyer bénéficiera d’une formation spécialisée, d’une orientation, d’une expertise et d’une assistance 24/7 pour déployer en toute confiance et tirer pleinement parti de toute la puissance des solutions de centre de contact Talkdesk.

Dennemeyer prévoit d’étendre son implémentation d’outils de centre de contact pour exploiter la puissance de l’IA générative. La société a reconnu que Talkdesk est à la pointe de l’IA sur le marché des centres de contact et est parfaitement positionnée pour mettre à l’échelle le centre de contact Dennemeyer à mesure que ses besoins en CX se développeront.

Citations

Ines Järvsoo, directrice de l'expérience client, Dennemeyer, déclare : « Les solutions de Talkdesk font parfaitement écho à notre mission d’agir en tant qu’équipe mondiale pour l’excellence des services dans tous les aspects de la propriété intellectuelle. En procurant à nos spécialistes des outils innovants, Talkdesk nous aide à tenir notre engagement de respecter les normes les plus rigoureuses, de renforcer la satisfaction des employés et de nous assurer que nos clients se sentent valorisés et soutenus, où qu’ils se trouvent. Grâce à ce partenariat, nous espérons favoriser la fidélisation de la clientèle et la croissance de l’entreprise. »

Tiago Paiva, CEO et fondateur, Talkdesk, déclare : « Talkdesk est fier d’ajouter Dennemeyer à sa liste croissante d’entreprises mondiales utilisant la technologie des centres de contact optimisée par l’IA pour améliorer l’expérience des agents et des clients. Nous nous réjouissons à la perspective d'accomplir de grandes choses ensemble. »

À propos de Talkdesk

Talkdesk® a pour mission de débarrasser le monde de la mauvaise expérience client. Grâce à notre plateforme CX générative basée sur l'IA, à des solutions sectorielles spécifiques et à des offres d'IA extensibles, nous permettons aux entreprises dans le cloud et sur site d'offrir des expériences client exceptionnelles qui les rendent plus compétitives, augmentent leur chiffre d'affaires, réduisent les coûts et améliorent l'efficacité opérationnelle. Grâce à des flux de travail spécialisés et à des intégrations prêtes à l'emploi pour nos Industry Experience Clouds, Talkdesk accélère la création de valeur pour nos clients plus rapidement et plus simplement que les solutions traditionnelles ou universelles.

En partenariat avec des entreprises du monde entier, nous innovons en permanence et obtenons des résultats exceptionnels. Notre engagement en faveur de la fiabilité et de la sécurité, associé à notre capacité à tenir nos promesses, nous démarque du reste de l'industrie. Améliorez l'expérience de vos clients, rationalisez vos opérations et augmentez votre chiffre d'affaires avec Talkdesk. Les entreprises qui aiment leurs clients font confiance à Talkdesk.

Talkdesk est une marque déposée de Talkdesk, Inc. Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques commerciales™ ou déposées® de leurs détenteurs respectifs. Leur utilisation n’implique aucune affiliation ou approbation de leur part.

À propos du groupe Dennemeyer

Le groupe Dennemeyer offre des services de haute qualité pour la protection et la gestion des droits de propriété intellectuelle et s’engage à devenir le partenaire de choix au niveau mondial. Avec plus de 60 ans d’expérience dans l’industrie et plus de 20 bureaux dans le monde entier, Dennemeyer gère trois millions de droits de PI pour 8 000 clients. Même les entreprises ayant les portefeuilles PI les plus vastes et les plus diversifiés se tournent vers le groupe Dennemeyer pour une protection, une administration et une gestion éprouvées de leurs actifs les plus précieux. En plus d’une gamme complète de services juridiques liés à la PI, Dennemeyer propose des conseils en stratégie PI, des logiciels complets de gestion de la PI, des services de maintenance PI et des outils de recherche et d’analyse de brevets de pointe.

