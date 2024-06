WE.CONNECT FINALISE L’ACQUISITION DE MCA TECHNOLOGY :

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

WE.CONNECT (Paris:ALWEC) (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-tech pour l’informatique, les mobiles, le son et de la distribution de produits informatiques et périphériques, annonce avoir conclu un accord pour l’acquisition de l’intégralité du capital de MCA Technology, grossiste informatique dédié aux professionnels qui a réalisé 110M€ de chiffre d’affaires en 2023.

Postérieurement à la réalisation définitive de l’opération qui aura lieu fin juin, les fondateurs de MCA TECHNOLOGY investiront trois millions d’euros dans WE.CONNECT par souscription à des actions nouvellement émises par WE.CONNECT dans le cadre d’une augmentation de capital (« les Titres WE.CONNECT »). Le prix de souscription des Titres WE.CONNECT sera déterminé selon le cours moyen des actions WE.CONNECT à Euronext Paris pondéré des volumes des 5 dernières séances de bourse précédent la date de réalisation.

Fondée en 1999, MCA TECHNOLOGY s’est affirmée depuis sa création sur le marché de l’informatique, de l’affichage dynamique ainsi que dans le monde de la sécurité et cybersécurité. A la recherche des dernières innovations et nouveautés MCA TECHNOLOGY propose régulièrement de nouvelles marques, gammes et produits aux Revendeurs informatiques.

Au fil des années, MCA TECHNOLOGY a développé des partenariats privilégiés avec les plus grandes marques internationales pour la distribution de leurs produits, en particulier, DELL, LG, LENOVO, IIYAMA, ZYXEL, QNAP, UBIQUITI et SEAGATE. Véritable spécialiste dans son domaine, MCA TECHNOLOGY a élargi son business en s’appuyant sur des valeurs sûres : compétence, disponibilité, souplesse, réactivité et positionnement prix.

WE.CONNECT étudie depuis des années ce rapprochement hautement stratégique avec MCA TECHNOLOGY en raison de son important volume d’affaires, de la très forte complémentarité de l’offre produits et marques distribuées, et des nouveaux marchés à haut potentiel de développement qui pourront être dorénavant adressés, comme celui de la sécurité et de la cybersécurité.

Cette acquisition présente ainsi des synergies de premier ordre, et permettra une réduction des coûts grâce à l’augmentation des volumes ou encore une mutualisation des méthodes et outils de travail les plus adaptés et performants entre les différentes structures.

« Nous travaillons à ce rapprochement avec les fondateurs de MCA TECHNOLGY depuis plus de six ans. Je suis donc particulièrement enthousiaste à l’idée d’accueillir prochainement les équipes de MCA Technology au sein de WE.CONNECT et de mettre tout notre savoir-faire et nos ressources pour tirer le meilleur de cette intégration. Cette acquisition est en parfaite adéquation avec notre stratégie de croissance externe et me permet d’annoncer sereinement un nouvel objectif de 400M€ de chiffre d’affaires annuel en 2025. » déclare Moshey GORSD, PDG de WE.CONNECT.

« Après avoir évolué et s’être côtoyés depuis plus de vingt ans dans de le même secteur d’activité, la mise en commun de nos compétences et atouts respectifs est une très belle promesse de croissance. Au sein de MCA TECHNOLOGY nous avons su construire au fil de toutes ces années des partenariats solides et de confiance avec nos clients et nos fournisseurs, sans qui nous ne serions pas là aujourd’hui. Cette nouvelle étape nous permettra de renforcer ces liens et de continuer à développer notre business au sein de ce nouvel ensemble. » ajoute Dov AYACHE, Directeur Associé de MCA TECHNOLOGY.

« Après avoir murement réfléchi à ce projet, je pense que c’est aujourd’hui le moment idéal pour associer MCA TECHNOLOGY à WE.CONNECT et unir nos forces pour continuer à saisir de nouvelles opportunités commerciales. Nous partageons les mêmes valeurs humaines et nous sommes ravis de rejoindre WE.CONNECT afin d’apporter tout notre savoir-faire ainsi qu’une solide équipe qui nous a accompagnés depuis toutes ces années et que nous tenons à remercier chaleureusement. » complète Christophe ASTRUC, Directeur Associé de MCA TECHNOLOGY.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires 1er semestre 2024 : 12 juillet 2024, avant Bourse.

A propos de WE.CONNECT

WE.CONNECT est un Groupe spécialisé dans :

la conception et la fabrication d’accessoires et produits électroniques sous marques propres pour le grand public et les professionnels :

WE ® (produits de stockage et accessoires pour tablettes, smartphones et ordinateurs portables, accessoires Gaming, mobilité urbaine), D2 Diffusion ® (gamme de connectiques son, image, objets connectés et multimédia), HALTERREGO ® (objets tendances pour le son, l’informatique, la photographie, la mobilité et la décoration), et HEDEN ® (vidéosurveillance et domotique)

la distribution pour compte de tiers, de matériel informatique et de périphérique numérique à la Grande Distribution et aux réseaux spécialisés

l’assemblage de PC sur-mesure pour une clientèle d’institutionnels

Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 264,1 M€ en 2023.

WE.CONNECT est coté sur Euronext Growth (code ISIN FR0013079092 – ALWEC). Eligible PEA PME

Plus d’informations sur www.connect-we.fr