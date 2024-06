Deepak Chopra présente en avant-première son jumeau IA issu de la collaboration entre des leaders du bien-être, de l’IA et de la technologie

Célébration de l’innovation au Festival créatif de Cannes 2024 : (de gauche à droite) Bill Inman, directeur général de Dectec ; Stacey Engle, directrice générale de Twin Protocol ; Deepak Chopra, docteur ; et Poonacha Machaiah, cofondateur de Cyberhuman.ai, annoncent le révolutionnaire jumeau IA Deepak Chopra, une collaboration à l’intersection du bien-être, de l’IA et de la technologie. (Photo : Business Wire)

Célébration de l’innovation au Festival créatif de Cannes 2024 : (de gauche à droite) Bill Inman, directeur général de Dectec ; Stacey Engle, directrice générale de Twin Protocol ; Deepak Chopra, docteur ; et Poonacha Machaiah, cofondateur de Cyberhuman.ai, annoncent le révolutionnaire jumeau IA Deepak Chopra, une collaboration à l’intersection du bien-être, de l’IA et de la technologie. (Photo : Business Wire)

CANNES, France--(BUSINESS WIRE)--Twin Protocol, pionnier dans le développement d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) générative, personnalisée et éthique, visant à favoriser une culture de partage continu des connaissances, annonce un partenariat avec les leaders du bien-être et de la technologie, Cyberhuman.ai et Dectec. Ces trois entreprises développent des solutions de pointe qui démocratiseront le bien-être et guideront les gens du monde entier sur la voie de l’amélioration de la santé et de la pleine conscience. Lors du Festival créatif de Cannes cette semaine, le Dr Deepak Chopra dévoile la première étape de cette approche révolutionnaire du partage des connaissances en matière de bien-être à travers le monde : son jumeau IA numérique Deepak.

Pionnier mondialement reconnu de la médecine intégrative et de la transformation personnelle, le Dr Deepak Chopra présente en avant-première son jumeau numérique afin de poursuivre ses efforts visant à rendre les maladies chroniques facultatives. Digital Deepak est une initiative révolutionnaire visant à intégrer des technologies de pointe pour communiquer de manière plus efficace, plus sûre et plus personnelle sa sagesse intemporelle et guider les gens sur la voie du bien-être et de l’épanouissement personnel.

Interagissez avec le jumeau IA du Dr Chopra ici : Digital Deepak. Les visiteurs pourront lui poser des questions à partir d’une sélection de ses livres publiés et auront même droit à un aperçu de son nouveau livre « Digital Dharma », qui se concentre sur le rôle essentiel de l’IA pour aider les individus à atteindre le bien-être et dont la publication est prévue en décembre. Au cours des prochains mois, l’œuvre de toute une vie du Dr Chopra sera mise à disposition par l’intermédiaire de son jumeau IA numérique.

Le partenariat entre Twin Protocol, Cyberhuman.ai et Dectec ouvre de nouvelles perspectives dans le secteur du bien-être. Cyberhuman.ai, une plateforme d’IA pour la santé et le bien-être personnels, optimise les vies pour une vie optimale à la maison, au travail, dans les loisirs ou sur la route. Cette plateforme utilise des diagnostics avancés et des analyses prédictives pour fournir des recommandations de programmes de bien-être personnalisés. Dectec crée l’écosystème et le portefeuille numérique qui permettra aux utilisateurs d’effectuer des achats au sein de l’écosystème. Twin Protocol fournit la technologie numérique décentralisée de jumeaux d’IA pour tous les gourous et utilisateurs de soins de santé, le moyen le plus sûr et ultra-parlant de l’industrie pour le partage des connaissances.

Le jumeau IA du Dr Chopra, né de recherches et de développements approfondis par Twin Protocol, incarne sa vision de guider les individus dans leur quête d’une santé et d’une vitalité optimales. Son jumeau IA est prêt à révolutionner l’avenir du bien-être en offrant une approche holistique du bien-être qui intègre les dernières avancées en matière de sécurité dans les technologies de l’IA et de la blockchain. Les futures mises à jour du jumeau IA ajouteront de nouvelles capacités et modalités de communication.

Le Dr Deepak Chopra a partagé son point de vue sur le potentiel de transformation du jumeau IA, déclarant que : « Grâce aux jumeaux numériques et à la technologie de l’IA, il devient possible de guider de plus en plus de personnes à travers le monde sur la voie d’un bien-être et d’une pleine conscience sans cesse améliorés. Au cours des semaines et des mois à venir, je partagerai des connaissances plus approfondies par l’intermédiaire de mon jumeau, permettant ainsi aux personnes de tirer parti de mon assistant en tant que confident, coach de santé et guide spirituel, en toute sécurité. »

« Le lancement du jumeau IA du Dr Deepak Chopra témoigne de la vision et des capacités exceptionnelles de l’équipe de Cyberhuman.ai, Dectec et Twin Protocol. Il s’agit d’une étape importante dans notre parcours visant à donner aux individus les moyens de vivre leur vie la meilleure et la plus saine possible », déclare Stacey Engle, directrice générale de Twin Protocol. « En combinant une technologie de pointe avec sa profonde sagesse, nous sommes les pionniers d’un nouveau paradigme de bien-être qui est accessible, personnalisé et transformateur. »

Un panel unique aura lieu cette semaine à Cannes, explorant le potentiel de transformation de l’IA et des jumeaux numériques dans l’amélioration du bien-être individuel.

Jeudi 20 juin 2024

De 11h00 à 12h00

Annex Beach Cannes

Boulevard de la Croisette, Cannes - France

Participants :

Deepak Chopra – Docteur

Poonacha Machaiah – Cofondateur de Cyberhuman.ai

Stacey Engle – Directrice générale de Twin Protocol

Bill Inman – Directeur général de Dectec

« L’IA réinvente certains aspects de notre monde de manière fondamentale, notamment en nous permettant de créer un avenir où les gens du monde entier pourront instantanément exploiter les connaissances en matière de bien-être et les idées de leaders d’opinion mondiaux tels que le Dr Chopra », déclare Poonacha Machaiah, cofondateur de Cyberhuman.ai. « Grâce à des partenariats avec des innovateurs technologiques de premier plan tels que Twin Protocol et Dectec, nous démocratisons le bien-être et aidons les gens à vivre leur meilleure vie. »

« Lorsqu’il s’agit d’informations et de transactions liées au bien-être et à la santé, il est essentiel que nos données soient absolument sécurisées », déclare Bill Inman, directeur général de Dectec. « Grâce à notre plateforme Web3 et à notre collaboration avec des partenaires de classe mondiale, nous créons un écosystème sécurisé qui protège les utilisateurs et leur permet de gérer et d’améliorer tous les aspects de leur bien-être en toute sécurité. »

Pour plus d’informations sur Twin Protocol, rendez-vous sur Twin Protocol.

À propos de Cyberhuman.ai

Cyberhuman.ai est une avancée pionnière dans le domaine de la santé et du bien-être personnel. Il s’agit d’une plateforme d’IA conçue pour aider les individus à optimiser leur vie dans différents environnements, aussi bien à la maison, qu’au travail, dans les loisirs ou sur la route. S’appuyant sur une combinaison de diagnostics avancés et d’analyses prédictives, la plateforme offre des recommandations de programmes de bien-être personnalisés.

À propos de Dectec

Dectec est une plateforme Web3 pionnière qui connecte les entreprises traditionnelles aux technologies avancées d’IA et de blockchain. Spécialisée dans les programmes de fidélité et de récompenses, Dectec permet aux entreprises d’étendre leur portée et d’approfondir l’engagement des clients grâce à des solutions innovantes telles que des applications mobiles conviviales, des expériences de métavers et la robotique. La stratégie de l’entreprise se concentre sur l’exploitation de nouveaux marchés avec un système de portefeuille sophistiqué et centré sur l’utilisateur, en veillant à ce que les clients restent à la pointe de l’innovation de l’industrie pour un succès durable.

À propos de Twin Protocol

La mission de l’entreprise mondiale Twin Protocol est de permettre aux individus et aux organisations de créer des versions numériques sécurisées et dynamiques d’eux-mêmes afin de partager des connaissances, de créer des héritages et de favoriser l’apprentissage continu. Grâce à un écosystème avancé d’IA et de blockchain, Twin Protocol révolutionne la façon dont les connaissances et l’expertise sont préservées, partagées et utilisées. Twin Protocol, avec ses partenaires stratégiques dont SingularityNET, s’engage à aider les utilisateurs à façonner un avenir où le savoir est un actif durable et partagé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Twin Protocol.

