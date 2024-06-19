Tecnotree宣布與HCLTech建立策略性合作夥伴關係，為全球電信企業提供以5G為主導的先進GenAI解決方案

芬蘭艾斯波--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Tecnotree是人工智慧、5G 和雲端原生科技領域的全球數位平台和服務領導者。該公司今天宣布與全球首屈一指的科技公司HCLTech建立策略性合作夥伴關係，共同為電信產業開發以5G為主導的先進生成式人工智慧(GenAI)解決方案。

此次合作結合了Tecnotree成熟的5G和人工智慧主導的業務支援系統(BSS)平台能力，以及HCLTech在推動電信公司和通訊服務提供者(CSP)數位化轉型方面的深厚專業知識。兩家公司將共同提供旨在透過整合數位BSS和Tecnotree Sensa AIML架構重新定義數位體驗的解決方案，從而實現全面的業務轉型。這些解決方案將協助客戶提高業務靈活性和對市場動態的更快回應，同時透過Tecnotree Sensa超個人化科技使得體驗變得人性化，並為客戶旅程生命週期賦能。

Tecnotree的旗艦數位BSS堆疊具有AIML功能，已為5G做好準備，並遵循TM論壇開放API標準，確保快速建立和部署新服務，滿足市場需求。Tecnotree和HCLTech的聯合解決方案將與CSP的現有系統順暢整合，同時利用創新功能改造其BSS。

HCLTech公司副總裁兼數位業務服務全球主管Pawan Vadapalli表示：「此次合作代表我們在全球電信產業創新和轉型之路上的一個重要里程碑。我們的目標是透過使用GenAI攜手為電信公司解決現實世界中的挑戰，並創造有意義的業務影響。」

Tecnotree Corporation技術長兼產品長Hitesh Morar表示：「我們很高興能與HCLTech一起利用Tecnotree的Sensa Intelligence平台來推動轉型，從而開始這段令人振奮的旅程。透過整合雙方的優勢，我們致力於為客戶重新定義數位體驗和提高收入變現能力，從而提供無與倫比的價值。」

Tecnotree是丹麥哥本哈根DTW Ignite 2024的白金贊助商。歡迎蒞臨207號攤位瞭解更多資訊：https://www.tecnotree.com/dtw-2024/

關於Tecnotree

Tecnotree是一家支援5G的數位化業務支援系統(BSS)供應商，具有人工智慧/機器學習功能以及多雲端可擴展性。Tecnotree在TM論壇開放API一致性方面居於領先地位，擁有59個經過認證的開放API，包括9個真實世界的開放API，這也印證了公司對卓越的不懈追求，以及持續致力於同時為CSP和DSP提供差異化的體驗和服務。我們敏捷的開放原始碼數位BSS堆疊包括電信和其他數位服務行業的全方位（訂單到現金）業務流程和訂閱管理，為其帶來超越連接的各種發展機會。Tecnotree還透過Tecnotree Moments平台向其訂閱者提供金融科技和B2B2X多體驗數位市場，以賦予數位化連接的社群在遊戲、健康、教育、OTT和其他垂直生態系統中的影響力。Tecnotree在赫爾辛基那斯達克(TEM1V)上市。

關於HCLTech

HCLTech是一家全球性的科技公司，在60個國家擁有超過22.7萬名員工。公司圍繞數位化、工程、雲端和人工智慧，透過豐富的科技服務和產品組合提供業界領先的能力。我們與所有重要垂直產業內的客戶合作，為金融服務、製造業、生命科學和醫療保健、科技和服務、電信和媒體、零售和包裝消費品以及公共服務等產業提供解決方案。在截至2024年3月的12個月內，公司的合併營收總額為133億美元。如欲瞭解我們如何為您的發展提供強大動力，請造訪hcltech.com。

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