Tecnotree宣布与HCLTech建立战略合作伙伴关系，为全球电信企业提供以5G为主导的先进GenAI解决方案（图示：美国商业资讯）

Tecnotree宣布与HCLTech建立战略合作伙伴关系，为全球电信企业提供以5G为主导的先进GenAI解决方案（图示：美国商业资讯）

芬兰艾斯波--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Tecnotree是人工智能、5G 和云原生技术领域的全球数字平台和服务领导者。该公司今天宣布与全球领先的技术公司HCLTech建立战略合作伙伴关系，共同为电信行业开发以5G为主导的先进生成式人工智能(GenAI)解决方案。

此次合作结合了Tecnotree成熟的5G和人工智能主导的业务支持系统(BSS)平台能力，以及HCLTech在推动电信公司和通信服务提供商(CSP)数字化转型方面的深厚专业知识。两家公司将共同提供旨在通过整合数字BSS和Tecnotree Sensa AIML架构重新定义数字体验的解决方案，从而实现全面的业务转型。这些解决方案将帮助客户提高业务灵活性和对市场动态的更快响应，同时通过Tecnotree Sensa超个性化技术使得体验变得人性化，并赋能客户旅程生命周期。

Tecnotree的旗舰数字BSS堆栈具有AIML功能，已为5G做好准备，并遵循TM论坛开放API标准，确保快速创建和部署新服务，满足市场需求。Tecnotree和HCLTech的联合解决方案将与CSP的现有系统无缝集成，同时利用创新功能改造其BSS。

HCLTech公司副总裁兼数字业务服务全球主管Pawan Vadapalli表示：“此次合作标志着我们在全球电信行业创新和转型之路上的一个重要里程碑。我们的目标是通过使用GenAI携手为电信公司解决现实世界中的挑战，并创造有意义的业务影响。”

Tecnotree Corporation首席技术官兼首席产品官Hitesh Morar表示：“我们很高兴能与HCLTech一起利用Tecnotree的Sensa Intelligence平台来推动转型，从而开始这段激动人心的旅程。通过整合双方的优势，我们致力于为客户重新定义数字体验和提高收入变现能力，从而提供无与伦比的价值。”

Tecnotree是丹麦哥本哈根DTW Ignite 2024的白金赞助商。欢迎莅临207号展位了解更多信息：https://www.tecnotree.com/dtw-2024/

关于Tecnotree

Tecnotree是一家支持5G的数字化业务支持系统(BSS)提供商，具有人工智能/机器学习功能以及多云端可扩展性。Tecnotree在TM论坛开放API一致性方面处于领先地位，拥有59个经过认证的开放API，包括9个真实世界的开放API，这也印证了公司对卓越的不懈追求，以及持续致力于同时为CSP和DSP提供差异化的体验和服务。我们敏捷的开源数字BSS堆栈包括电信和其他数字服务行业的全方位（订单到现金）业务流程和订阅管理，为其带来超越连接的各种发展机会。Tecnotree还通过Tecnotree Moments平台向其订阅者提供金融科技和B2B2X多体验数字市场，以赋予数字化连接的社区在游戏、健康、教育、OTT和其他垂直生态系统中的影响力。Tecnotree在赫尔辛基纳斯达克(TEM1V)上市。

关于HCLTech

HCLTech是一家全球性的技术公司，在60个国家拥有超过22.7万名员工。公司围绕数字化、工程、云和人工智能，通过丰富的技术服务和产品组合提供行业领先的能力。我们与所有重要垂直行业内的客户合作，为金融服务、制造业、生命科学和医疗保健、技术和服务、电信和媒体、零售和包装消费品以及公共服务等行业提供解决方案。在截至2024年3月的12个月内，公司的合并营收总额为133亿美元。如需了解我们如何为您的发展提供强大动力，请访问hcltech.com。

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