Solidus Labs与Figment合作彻底改变机构的以太坊质押

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 加密原生安全与合规龙头公司Solidus Labs今天宣布与领先的区块链基础设施和质押服务提供商Figment合作。此次合作推出了专为机构以太坊验证者量身定制的尖端风险缓解解决方案Staking Guard。现在，所有Figment以太坊客户都可以选择Staking Guard作为高级可选加入解决方案。

Staking Guard由Solidus Builder和Relay提供支持，针对传统合规风险和本地链上威胁提供稳健、高性能、低延迟的保护。该端到端解决方案通过隔离管道构建和交付合规区块，防范受制裁活动等风险，并对市场滥用、欺诈和操纵行为发出警报。

“通过将Solidus的Staking Guard集成到Figment的以太坊中继套件中，我们为机构质押服务设立了新的黄金标准。”企业发展与合作伙伴关系负责人Ben Spiegelman表示，“Figment深知对于越来越多寻求可靠、高效质押回报的客户而言，信任、安全和合规至关重要。这次合作不仅弥补了关键的市场空白，还将有力地促进机构进一步参与质押。”

Staking Guard是借助Solidus在加密原生安全性和合规性方面的深厚专业知识和领先地位，并与领先机构共同设计而成，它能满足基于风险解决方案的机构级要求，为机构参与提供必要的保障。

“Staking Guard是Solidus解决链外、链上以及现在的链前合规性和安全风险的综合解决方案的自然发展，我们将其视为DeFi和Web3成熟和可持续发展不可或缺的推动力。”Solidus Labs创始人兼首席执行官Asaf Meir表示，“我们很自豪能为质押引入华尔街级的安全性和合规性，并支持Figment树立新的标准，即合规与业绩并重，并让安全推动成功。”

Staking Guard采用优化的抗审查模式，对奖励的影响不变，可确保全面防范传统合规性风险和本地链上风险，同时提供强大的报告工具和审计跟踪日志，以实现无缝的机构级监督。

关于Figment

Figment是全球领先的质押基础设施提供商。Figment为500多家机构客户（包括资产管理公司、交易所、钱包、基金、托管人和大型代币持有者）提供完整的质押解决方案，帮助他们从数字资产中赚取回报。在以太坊上，Figment是最大的以太坊非托管质押提供商。Figment提供的机构质押服务包括无缝点选质押、投资组合奖励跟踪API集成、审计基础设施和削价保护。这一切都在指引Figment实现公司使命，即支持数字资产生态系统的采用、增长和长期成功。要了解有关Figment的更多信息，请访问figment.io。

关于Solidus Labs

Solidus Labs是加密原生市场诚信解决方案（交易监控、交易监测和威胁情报）的龙头公司。我们的使命是在所有集中式和DeFi市场的整个投资过程中实现安全的加密交易。作为加密市场诚信联盟(Crypto Market Integrity Coalition）和DACOM峰会（DACOM Summit）等行业领先倡议的创始方，以及在我们的一切工作中，Solidus都坚定地致力于开创未来的金融市场。要了解更多信息，请访问https://soliduslabs.com/

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