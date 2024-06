Le programme Volt-Age de l’Université Concordia et Northvolt s’unissent pour transformer les secteurs de l’énergie et de l’éducation

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, l’Université Concordia, dans le cadre de son programme Volt-Age, et Northvolt Amérique du Nord ont annoncé la signature d’un protocole d’entente qui marque le début d’une collaboration stratégique entre les deux parties.

L’accord prévoit notamment des recherches conjointes sur les batteries au lithium ionique, au lithium métallique et au sodium, l’échange de chercheurs et de professionnels, ainsi que l’organisation d’activités de nature scientifique et industrielle.

Cette nouvelle collaboration mettra aussi l’accent sur la formation industrielle et universitaire, essentielle pour répondre aux besoins du marché du travail au Québec et au Canada dans des secteurs de haute technologie comme celui des batteries.

« Ce partenariat avec Northvolt place Montréal à l’avant-scène de l’innovation mondiale en matière de technologies énergétiques, déclare le recteur de l’Université Concordia, Graham Carr. Le moment ne pourrait être mieux choisi pour affirmer notre rôle de leader dans ce domaine de la plus haute importance. »

Le programme de recherche Volt-Age a été officiellement lancé en octobre 2023. Bénéficiant d’un financement de 123 millions de dollars du Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada, il combine la recherche et l’innovation universitaires à l’expertise des secteurs public et privé, de l’industrie et des communautés autochtones.

Le programme Volt-Age s’intéresse à l’électrification et se concentre sur le stockage de l’énergie, les réseaux de transport, les systèmes énergétiques, les immeubles intelligents, la cybersécurité et les jumeaux numériques. Un réseau de laboratoires vivants permettra de susciter la mobilisation citoyenne, ce qui, en retour, favorisera l’adoption par la société d’innovations susceptibles d’accélérer la transition du Canada vers la carboneutralité d’ici 2030.

Northvolt Amérique du Nord est la filiale canadienne de Northvolt, un fournisseur de cellules et de systèmes de batteries au lithium ionique durables et de première qualité. La mission de Northvolt est de produire les batteries les plus vertes au monde en utilisant l’hydroélectricité, en misant sur la production circulaire et en poursuivant les objectifs les plus ambitieux en matière de recyclage.

« Ce partenariat avec Northvolt, un leader dans la fabrication de cellules de batteries écologiques, permet de bénéficier d’une expertise inestimable et d’une communauté de vues à l’égard d’un avenir industriel durable », déclare Karim Zaghib, directeur général de Volt-Age et professeur au Département de génie chimique et des matériaux de l’Université Concordia.

« Il s’agit d’un pas important pour l’avancement de la recherche et pour la formation de la prochaine génération d’ingénieurs et de techniciens qui souhaitent faire carrière dans le secteur de l’énergie. »

« Karim Zaghib et ses équipes sont reconnus depuis plusieurs décennies pour leur apport important dans le développement des premières technologies de batteries ici au Québec. Avec Volt-age l’ambition est de propulser l’industrie de la batterie à un niveau supérieur et nous sommes confiants qu’il y aura des retombées concrètes et directes grâce à ce partenariat stratégique. Celui-ci est un pas de plus vers un avenir plus vert et la transition énergétique. Au Québec et pour la planète toute entière », souligne Paolo Cerruti, président-directeur général de Northvolt Amérique du Nord.

Apprenez-en plus sur Volt-Age et Northvolt Amérique du Nord.