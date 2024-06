Empatica annonce l’intégration des résultats de mobilité de Mobilise-D et pose les bases d’une solution unifiée pour les professionnels cliniques

All Digital Mobility Outcomes developed by the Mobilise-D consortium will be accessible through the Empatica Health Monitoring Platform (Photo: Business Wire)

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Empatica, un pionnier du développement de biomarqueurs numériques et du suivi des patients piloté par l’IA, a annoncé aujourd’hui avoir formé un partenariat avec Mobilise-D, une initiative financée par l’Initiative Médicaments Innovants (IMI) et les partenaires de l’EFPIA et coordonnée par l’Université de Newcastle. Cette collaboration, qui intégrera les résultats de mobilité numérique (DMO, pour Digital Mobility Outcomes) validés de Mobilise-D dans la Plateforme de surveillance de la santé d’Empatica, fera ainsi progresser celle-ci vers son objectif : devenir une destination unique et unifiée de mise en œuvre de critères numériques dans les soins cliniques et la recherche.

« Nous sommes fiers d’être les premiers non-membres du consortium à mettre en œuvre le travail révolutionnaire de développement et de validation du consortium Mobilise-D », a déclaré Simone Tognetti, directeur technique et co-fondateur d’Empatica. « Cela signifie que notre plateforme peut désormais fournir 25 nouveaux résultats validés pour la BPCO, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques et la fracture proximale du fémur. La demande de mesures de haute qualité et spécifiques à un objectif est immense, et Empatica est prêt à soutenir la diffusion des travaux innovants du consortium au sein du secteur. »

Le projet a été lancé pour trouver des manières innovants de mieux évaluer la mobilité des personnes dans la vie quotidienne au moyen de mesures numériques et de capteurs portables, et de contribuer ainsi au développement des thérapies, à la pratique clinique et à la médecine de précision. Grâce à ce partenariat, tous les DMO de Mobilise-D peuvent être mesurés avec le dispositif portable EmbracePlus d’Empatica et sont accessibles via la Plateforme de surveillance de la santé d’Empatica, ce qui consolide les analyses avancées de mobilité avec la technologie robuste d’Empatica.

Lynn Rochester, professeure à l’Université de Newcastle et co-responsable de Mobilise-D, a déclaré : « La disponibilité de systèmes capables de fournir des données précises et fiables en temps utile et de manière transparente : tel est l’obstacle majeur à la mise en œuvre des résultats numériques dans les essais cliniques. Nous sommes ravis qu’Empatica ait choisi d’intégrer l’analyse avancée de la mobilité de Mobilise-D, ce qui élimine cet obstacle et fait avancer l’évaluation numérique des résultats vers une solution durable qui favorise l’innovation et l’harmonisation indispensables dans les essais cliniques. »

Disposer des algorithmes de Mobilise-D et du service et de la technologie d’Empatica permet aux laboratoires pharmaceutiques de les inclure plus facilement dans leurs études et de réduire le fardeau pour les patients et les sites. Mobilise-D est le premier programme public à combiner systématiquement les aspects liés aux dispositifs, la validation analytique et clinique, ainsi que l’engagement des patients et des régulateurs afin de générer des preuves fiables pour les mesures numériques. Le fait que les principaux laboratoires pharmaceutiques soutiennent le développement du pipeline conduisant à la diffusion de ces critères est essentiel et met en lumière l’effort de collaboration indispensable pour favoriser l’innovation dans le secteur. L’utilisation des algorithmes dans le cadre d’essais cliniques interventionnels constitue une étape clé vers l’approbation réglementaire des critères numériques dans le développement de médicaments cliniques.

Visitez le site Web d’Empatica pour plus d’informations sur son offre complète de mesures numériques et sur la manière dont la Plateforme de surveillance de la santé d’Empatica peut faciliter les soins cliniques et la recherche.

Empatica

Empatica Inc est un pionnier du suivi continu, discret et à distance de la santé, basé sur l’IA. La plateforme et la technologie d’Empatica, homologuées par la FDA, sont utilisées par des milliers de partenaires institutionnels à des fins de recherche, dans le cadre d’études portant sur le stress, le sommeil, l’épilepsie, la migraine, la dépression, l’addiction et d’autres pathologies. Son produit phare, EmbracePlus, a été développé avec des partenaires clés tels que le HHS, l’USAMRDC et le projet TRISH financé par la NASA.

Mobilise-D

Mobilise-D est un consortium financé dans le cadre de l’Initiative européenne Médicaments innovants et des partenaires de l’EFPIA, composé d’experts de 22 établissements universitaires, de 12 partenaires industriels issus d’organisations pharmaceutiques, technologiques et de recherche clinique, et de personnes souffrant de divers problèmes de santé et à mobilité réduite. L’objectif principal de Mobilise-D était de développer une nouvelle méthode d’évaluation précise et fiable des changements de la mobilité d’une personne dans l’environnement réel au moyen de technologies numériques, notamment d’un appareil porté sur le corps. Le projet était concentré sur les conditions qui affectent la mobilité, notamment la MPOC, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, la guérison d’une fracture de la hanche et l’insuffisance cardiaque congestive.

