Platinum est maintenant qualifié par ses clients sur la plateforme d’impression 3D par jet de liant du Desktop Metal Production System de Legor

Italy-based Legor – a leader in metals science and production of best-in-class alloys, powders, and plating solutions, for the jewelry and fashion hardware, and accessories markets – has qualified its own brand of Powmet Platinum metal powder for use on the Desktop Metal Production System P-1 metal binder jet 3D printer. For more information visit, legor.com/en/prodotto/platinum-3d-printing

Platinum jewelry designs 3D printed by Legor on a Desktop Metal Production System P-1 are slated to be part of a multi-material, multi-customer jewelry display featured by Desktop Metal at Rapid + TCT, North America’s largest additive manufacturing and industrial 3D printing event, to be held June 25-27 in Los Angeles. The Legor parts to be shown include including a classic wedding band, a gemstone ring, and an intricate leaf earring. (Photo: Business Wire)

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Desktop Metal (NYSE : DM), leader mondial des technologies de fabrication additive 2.0 pour la production de masse, a annoncé aujourd’hui que le platine est désormais un matériau qualifié par le client sur le Production System™ P-1 avec une poudre spéciale développée par Legor.

Legor est un fournisseur de solutions complètes de fabrication de bijoux, et la gamme Powmet de poudres métalliques ultrapures certifiées de la société est produite pour être utilisée avec les systèmes d’impression 3D à laser et par jet de liant.

« La qualification du platine Powmet de Legor sur le système de production P-1 est une nouvelle étape importante pour l’impression 3D par jet de liant dans l’industrie de la bijouterie, de l’horlogerie et des produits de luxe », déclare Ric Fulop, fondateur et directeur général de Desktop Metal. « Le platine est connu pour être un matériau difficile à traiter dans l’industrie de la bijouterie en raison de sa dureté et de son point de fusion élevés. Notre procédé d’impression 3D par jet de liant simplifie la production de platine et permet de créer de nouveaux modèles, autrefois impossibles à réaliser. »

« Legor connaît actuellement un intérêt significatif du marché pour la technologie d’impression 3D, en particulier pour la technologie du jet de liant », ajoute Fabio Di Falco, responsable du marketing et du soutien à la clientèle chez Legor. « Cela nous a amenés à répondre à une variété de demandes, allant du prototypage à la production de petits lots, ainsi que de plus grandes séries de production. Grâce à la technologie d’impression 3D par jet de liant, les concepteurs peuvent enfin imaginer et créer des objets qui sont actuellement impossibles à reproduire avec d’autres technologies, repoussant ainsi les limites de la créativité pour façonner l’avenir. Chez Legor, nous nous engageons à devenir des catalyseurs de l’innovation et à promouvoir une technologie dont nous sommes convaincus qu’elle représente un tournant crucial pour notre industrie. »

Les modèles de bijoux en platine imprimés en 3D par Legor, notamment une alliance classique, une bague en pierre précieuse et une boucle d’oreille complexe en forme de feuille, devraient faire partie d’une exposition de bijoux multimatériaux et multiclients présentée par Desktop Metal au salon Rapid + TCT, le plus grand événement d’Amérique du Nord consacré à la fabrication additive et à l’impression 3D industrielle, qui se tiendra du 25 au 27 juin à Los Angeles.

L’impression 3D par jet de liant pour la bijouterie et l’horlogerie

En 2023, Legor a investi dans un système de production Desktop Metal P-1, un système d’impression 3D par jet de liant à grande vitesse, d’une capacité d’un litre, doté de la technologie Single Pass Jetting (SPJ). Ce fabricant de bijoux expérimenté note que la technologie d’impression 3D par jet de liant offre plusieurs avantages par rapport aux méthodes de fabrication traditionnelles et aux autres formes d’impression 3D pour la production de bijoux, y compris :

Production rapide d’échantillons de bijoux sans moules ni supports d’impression

Une toute nouvelle liberté de conception pour une production rapide et abordable de modèles creux, interconnectés, complexes et personnalisés en masse

Élimination des étapes de traitement associées aux modèles de bijoux, telles que le soudage

Production simplifiée de matériaux difficiles à travailler, tels que le platine, qui nécessite souvent des outils spéciaux

Production à faible taux de déchets, respectueuse de l’environnement et n’utilisant que la quantité de métal nécessaire à la création du modèle

Fabi Di Falco, responsable chez Legor, fait remarquer que la durabilité est une caractéristique importante de la technologie d’impression 3D par jet de liant pour l’industrie de la bijouterie et pour Legor en particulier.

« La technologie d’impression 3D par jet de liant représente une étape importante vers une production plus durable », note-t-il, « en offrant une efficacité énergétique et en réduisant la quantité de matériaux utilisés. En effet, l’impression par jet de liant utilise exactement la quantité de matériau nécessaire pour créer un objet, ce qui réduit considérablement les déchets. La poudre de métal non utilisée dans le processus peut être réutilisée, ce qui réduit le besoin de nouvelles matières premières et les risques associés à l’extraction du métal. Chez Legor, nous défendons l’impression 3D en tant qu’approche de production responsable qui prend également en compte la planète et les personnes. »

Une vidéo de Legor montrant les avantages du jet de liant pour les bijoux en platine peut être visionnée sur https://legor.com/en/prodotto/platinum-3d-printing/.

Pour plus d’informations sur le jet de liant pour les bijoux avec les technologies DM, rendez-vous sur TeamDM.com/jewelry .

