Solidus Labs與Figment合作以革新機構以太坊質押

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 加密原生安全與法規遵從龍頭公司Solidus Labs今天宣布與首屈一指的區塊鏈基礎架構和質押服務提供者Figment合作。此次合作推出了專為機構以太坊驗證者量身打造的尖端風險緩解解決方案Staking Guard。現在，所有Figment以太坊客戶都可以選擇Staking Guard做為頂級可選加入解決方案。

Staking Guard由Solidus Builder和Relay提供支援，針對傳統法規遵從風險和本地鏈上威脅提供穩健、高效能、低延遲的保護。該端對端解決方案透過隔離管道建構和交付法規遵從區塊，防範受制裁活動等風險，並對市場濫用、詐騙和操縱行為發出警報。

企業發展與合作夥伴關係負責人Ben Spiegelman表示：「透過將Solidus的Staking Guard整合到Figment的以太坊中繼套裝中，我們為機構質押服務設立了新的黃金標準。Figment深知對於日益尋求可靠、高效質押回報的客戶而言，信任、安全與法規遵從至關重要。這次合作不僅彌補了關鍵的市場空白，還將強力地促進機構進一步參與質押。」

Staking Guard是借助Solidus在加密原生安全性與法規遵循方面的深厚專業知識和領先地位，並與領先機構共同設計而成，它能滿足植基於風險的解決方案的機構級要求，為機構參與提供必要的保障。

Solidus Labs創辦人兼執行長Asaf Meir表示：「Staking Guard是Solidus解決鏈外、鏈上以及現在的鏈前法規遵循和安全風險的綜合解決方案的自然發展，我們將其視為DeFi和Web3成熟和永續發展不可或缺的推動力。我們很驕傲能為質押引進華爾街級的安全性與法規遵循，並支援Figment樹立新的標準，即法規遵從與業績並重，並讓安全推動成功。」

Staking Guard採用最佳化的抗審查模式，對獎勵的影響不變，可確保全面防範傳統法規遵循風險和本地鏈上風險，同時提供強大的報告工具和稽核追蹤日誌，以實現順暢的機構級監督。

關於Figment

Figment是全球首屈一指的質押基礎架構供應商。Figment為500多家機構客戶（包括資產管理公司、交易所、錢包、基金、代管人和大型代幣持有者）提供完整的質押解決方案，協助他們從數位資產中賺取回報。在以太坊上，Figment是最大的以太坊非代管質押供應商。Figment提供的機構質押服務包括順暢點選質押、投資組合獎勵追蹤、API整合、稽核基礎架構和削價保護。這一切都在指引Figment達成公司使命，即支援數位資產生態系統的採用、成長和長期成功。如欲瞭解有關Figment的更多資訊，請造訪figment.io。

關於Solidus Labs

Solidus Labs是加密原生市場誠信解決方案（交易監控、交易監測和威脅情報）的龍頭公司。我們的使命是在所有集中式和DeFi市場的整個投資過程中實現安全的加密交易。身為加密市場誠信聯盟(Crypto Market Integrity Coalition)和DACOM高峰會(DACOM Summit)等業界領先倡議的創始方，Solidus在我們的一切工作中都堅定地致力於開創金融市場的未來。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://soliduslabs.com/

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