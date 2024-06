teamLab Borderless Jeddah | O museu de arte digital recordista é inaugurado na histórica Jeddah, na Arábia Saudita

Spanning 10,000 sqm of gross floor area, the Middle East’s first teamLab Borderless museum opened on June 10 in Jeddah Historic District, a UNESCO World Heritage Site. (Museum exterior / Photo: JHD Photography)

Spanning 10,000 sqm of gross floor area, the Middle East’s first teamLab Borderless museum opened on June 10 in Jeddah Historic District, a UNESCO World Heritage Site. (Museum exterior / Photo: JHD Photography)

The public experiences the Middle East’s first teamLab Borderless museum in Jeddah Historic District, a UNESCO World Heritage Site. (Photo: JHD Photography)

Based on the concept of understanding the world through the body, the Athletics Forest immerses visitors in an interactive and complex three-dimensional space with their whole body. On view at teamLab Borderless in Historic Jeddah. (Highlight video of Athletics Forest / Video: teamLab)

In the Light Sculpture series, massive sculptures in which light appears to flow out are born, sweeping towards people, expanding, and drawing people into it. On view at teamLab Borderless in Historic Jeddah. (Highlight video of Light Sculpture / Video: teamLab)

New work currently exhibited only at teamLab Borderless in Historic Jeddah. When people stand in front of the flames burning within the mass, a black absolute existence appears. (teamLab, Universe of Fire Particles: Born in the Darkness, Return to the Darkness / Photo: teamLab)

When a person stands close to a lamp, it shines brightly and emits a sound. The light propagates one after the other, passing through all the lamps once, like a single stroke, before returning to the first lamp. On view at teamLab Borderless in Historic Jeddah. (teamLab, Forest of Resonating Lamps - One Stroke, Fire / Photo: teamLab)

The artwork appears rising, filling the space. The work has no beginning or end, and is made up of one continuous wave that is all connected. The waves gradually shift, transcending boundaries and flowing into other rooms. On view at teamLab Borderless in Historic Jeddah. (teamLab, Black Waves: Flowing Beyond Borders / Video: teamLab)

Immense installation unveiled at teamLab Borderless in Historic Jeddah. When people touch the flowers, they scatter and die. When people touch the sand, the falling sand breaks up. (teamLab, Persistence of Life in the Sandfall / Photo: teamLab)

teamLab Borderless, a museum without a map, comprises over 80 artworks that transcend boundaries, eternally transforming the scenery and forming one borderless world. Now open in Jeddah Historic District. (Highlight video of teamLab Borderless Jeddah / Video: teamLab)

JEDDAH, Arábia Saudita--(BUSINESS WIRE)--O teamLab Borderless Jeddah , conhecido como um museu sem mapa, foi inaugurado em 10 de junho no Distrito Histórico de Jeddah como uma iniciativa colaborativa entre o Ministério da Cultura da Arábia Saudita e o coletivo de arte baseado em Tóquio teamLab. Com aproximadamente 10.000 m² de área bruta, o museu é o primeiro teamLab Borderless do Oriente Médio a ser estabelecido permanentemente nas margens da Alarbaeen Lagoon, com vista panorâmica para o Centro Histórico de Jeddah, um Patrimônio Mundial da UNESCO.

O teamLab Borderless Jeddah é uma das iniciativas do Programa de Qualidade de Vida da Arábia Saudita para desenvolver e promover a infraestrutura de exposições culturais e artísticas, com o objetivo de fortalecer a contribuição do Reino para as artes e a cultura, uma das metas da Saudi Vision 2030 (Visão da Arábia Saudita para 2030).

O teamLab Borderless é um mundo de obras de arte sem fronteiras, um museu sem mapa criado pelo teamLab. As obras de arte saem das salas, comunicam-se com outras obras, influenciam e, às vezes, se misturam umas com as outras sem fronteiras, formando um mundo contínuo sem fronteiras. À medida que os visitantes mergulham seus corpos nessa arte sem fronteiras, eles “vagam, exploram e descobrem”.

O imenso museu, que abriu suas portas pela primeira vez em 2018 em Tóquio e estabeleceu um recorde mundial para o museu de artista único mais visitado (*1), é composto por mais de 80 obras de arte independentes que formam inter-relações complexas entre si e com os visitantes, transformando eternamente o cenário. O teamLab Borderless Jeddah é composto por várias áreas perfeitamente interconectadas: Borderless World, Light Sculpture, Athletics Forest, Future Park, Forest of Lamps, EN TEA HOUSE e Sketch Factory.

Toshiyuki Inoko, fundador da teamLab, disse: “Jeddah é uma das principais cidades globais do Oriente Médio, com uma história profunda e uma cultura rica. Estamos muito honrados em poder abrir o teamLab Borderless na Jeddah Histórica, um Sítio do Patrimônio Mundial da UNESCO. Desta vez, conseguimos lançar o teamLab Borderless em uma escala monumental, com uma arquitetura verdadeiramente bela neste local maravilhoso”.

O teamLab Borderless baseia-se no conceito de que tudo existe em uma continuidade sem fronteiras. Queremos criar o “belo” no qual as várias obras de arte se relacionam entre si e são contínuas, sem fronteiras.

“Nossas obras de arte baseiam-se na continuidade do conhecimento ao longo da longa história da humanidade. Por essa razão, é muito significativo poder estabelecer um teamLab Borderless em grande escala na Jeddah Histórica. Pela Jeddah Histórica e pelo teamLab Borderless, queremos fazer deste lugar o mais incrível do mundo, criando uma experiência onde as pessoas viajam entre o passado e o presente interconectados de forma contínua, e sentem um forte senso de significado”.

Abdulrahman Almotawa, porta-voz oficial do Ministério da Cultura da Arábia Saudita, disse: “Estamos imensamente orgulhosos de abrir o Museu teamLab Borderless no coração do distrito histórico de Jeddah. Essa iniciativa inédita, realizada em colaboração com a teamLab, faz parte de um novo capítulo para o cenário cultural da Arábia Saudita. É um espaço revolucionário onde as fronteiras entre arte, tecnologia e nosso mundo natural convergem, oferecendo uma experiência verdadeiramente imersiva. Agradecemos à teamLab por compartilhar com o Ministério da Cultura a dedicação em promover expressões artísticas inovadoras que ressoam tanto local quanto globalmente”.

Enxergamos o teamLab Borderless Jeddah como um ponto de encontro dinâmico, onde os visitantes podem explorar territórios inexplorados de criatividade e engajar-se em um diálogo que une a rica herança do Reino com o discurso artístico contemporâneo. À medida que o Ministério da Cultura continua a trabalhar para alcançar os objetivos culturais da Saudi Vision 2030, esperamos que o museu fortaleça a posição do Reino como um centro de artes e cultura na região e no mundo”.

*1 “ teamLab Borderless em Tóquio conquista o recorde mundial do Guinness ” blooloop. 22 de julho de 2021.

teamLab Borderless Jeddah

Praça da Cultura, Distrito Histórico de Jeddah, Arábia Saudita

Para a mídia

Kit de imprensa: https://bit.ly/borderless_jeddah

Vídeo de destaque: https://youtu.be/xpfYR-nLzR8

Site oficial: https://teamlab.art/e/jeddah/

Sobre a teamLab

A teamLab (nascida em 2001) é um coletivo de arte internacional. Sua prática colaborativa busca navegar na confluência de arte, ciência, tecnologia e mundo natural. Por meio da arte, o grupo interdisciplinar de especialistas tem como objetivo explorar a relação entre o eu e o mundo e novas formas de percepção.

Sobre o Ministério da Cultura da Arábia Saudita

A Arábia Saudita tem uma vasta história de artes e cultura. O Ministério da Cultura está desenvolvendo a economia cultural da Arábia Saudita e enriquecendo a vida cotidiana dos cidadãos, residentes e visitantes. Supervisionando 11 comissões setoriais específicas, o Ministério trabalha para apoiar e preservar uma cultura vibrante, fiel ao seu passado e voltada para o futuro, valorizando o patrimônio e liberando novas e inspiradoras formas de expressão para todos.

Sobre o Programa de Qualidade de Vida

Lançado em 2018 como parte da Saudi Vision 2030, é dedicado a melhorar a qualidade de vida para indivíduos e famílias. Esse programa concentra-se na criação de um ambiente propício que apoie e desenvolva novas oportunidades, incentivando a participação em atividades culturais, de entretenimento, esportivas, turísticas e outras atividades que contribuem para a melhoria da qualidade de vida. O programa visa gerar empregos, diversificar atividades econômicas e elevar o status das cidades sauditas nos rankings globais das melhores cidades para se viver.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.