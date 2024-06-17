Carestream在秘魯達成重大商務合作協議

紐約州，洛契斯特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Carestream Health近日與秘魯一流放射線解決方案經銷商Distribuidora Diagnostica Medica SAC (DMD) 達成協議，後者的客戶和安裝群將改用Carestream產品。除此之外，按照這份協議的條款，DMD將成為Carestream在該地的獨家經銷商。

DMD按照這份協議的部分內容購買了80台DryView雷射印片機。預計這些印片機的總印量將在2024年超過6萬平方英尺，2025年及其後的印量則可突破10萬平方英尺。

「我們很高興，能夠有DMD這樣強大的公司加入合作陣容。」Carestream美洲區總監暨拉丁美洲耗材業務總經理Miguel Nieto說，「這不僅因為他們是秘魯的一流供應商，更因為他們在照顧客戶需求方面有過人的成就。」

身為秘魯最大醫療設備經銷商的DMD供應公私部門所需的解決方案。

DMD加入後，Carestream目前在全球各地的忠誠合作夥伴總數突破了200位。

「我們熱切期待這項新合作關係帶來的改變。」Nieto先生說，「攜手共事後，我們仍將客戶至於首位，協助供應商、其員工以及患者打造更好的影像體驗。」

關於 Carestream Health

Carestream 是一家全球醫學成像系統的供應商，製造用於無損檢測的 X 射線成像系統，並為不同工業、醫療、電子和其他應用提供精密塗層服務，而所有的服務皆享全球服務及網路支援 。 如需有關公司產品、解決方案和服務等系列商品的詳細資訊，請與您的 Carestream 代表聯絡、致電 1-888-777-2072，或造訪 www.carestream.com 。

CARESTREAM 是 Carestream Health 的商標。

「僅限專業醫療人員使用」

2024年

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