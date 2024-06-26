teamLab无界吉达博物馆 | 创纪录的数字艺术博物馆在沙特阿拉伯吉达古城开幕

基于透过身体认识世界的理念，“运动森林”让参观者的整个身体都沉浸在互动式的三位复杂空间中。参观吉达古城teamLab无界博物馆。（“运动森林”亮点视频/视频：teamLab）

在“光之雕刻”系列中，光线从大型雕塑中诞生并流出，扫过参观者，然后不断扩散并将人拉入其中。参观吉达古城teamLab无界博物馆。（“光之雕刻”亮点视频/视频：teamLab）

艺术作品冉冉升起，填充空间。作品没有开始，也没有结束，而是又一个完全相连的波组成。波形逐渐迁移，越过边界并流入其他房间。参观吉达古城teamLab无界博物馆。（teamLab, Black Waves: Flowing Beyond Borders/视频：teamLab）

teamLab无界博物馆也称为无地图博物馆，由80多件跨越边界的艺术作品组成，永久改变画面并形成无边界的世界。现已在吉达古城区开放。（teamLab无界吉达博物馆亮点视频/视频：teamLab）

teamLab无界博物馆也称为无地图博物馆，由80多件跨越边界的艺术作品组成，永久改变画面并形成无边界的世界。现已在吉达古城区开放。（teamLab无界吉达博物馆亮点视频/视频：teamLab）

沙特阿拉伯吉达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- (美国商业资讯)-- teamLab无界吉达博物馆 也称为无地图博物馆，于6月10日在吉达古城区开幕。该博物馆是沙特文化部与东京艺术品集体创作团队teamLab的合作成果，总建筑面积约1万平方米，也是中东地区有史以来的首个teamLab无界博物馆，将永久耸立在阿拉尔巴恩环礁湖岸边，远眺联合国教科文组织世界文化遗产地吉达古城全景。

teamLab无界吉达博物馆是沙特阿拉伯的生命质量计划项目之一，旨在发展和促进文化艺术展览基础设施，加强沙特王国对文化艺术的贡献，这也是沙特2030年愿景的目标之一。

teamLab无界博物馆是无边界艺术作品的世界，是由teamLab创作的无地图博物馆。艺术作品走出厅堂，与其他作品沟通交流，相互影响，时而相互交融，相互之间没有界限，形成一个连续而无边界的世界。参观者将身体沉浸在无界的艺术之中，彷徨，用自己有意识的身体去探索，与他人共同创造出世界，并不断去发现。

这座沉浸式的博物馆最早与2018年在东京开幕，创下了参观人数最多的单一艺术家博物馆世界纪录(*1)。该博物馆包含80多件独立的艺术作品，相互之间以及与参观者形成复杂的交织关系，永久改变画面。teamLab无界吉达博物馆由多个相互无缝交织的区域组成：无界的世界、光之雕刻、运动森林、共创！未来园、灯森林、EN TEA HOUSE和彩绘工厂。

teamLab创始人Toshiyuki Inoko表示：”吉达是中东地区屈指可数的全球城市，拥有深厚的历史底蕴和灿烂的文化。我们非常荣幸能够在联合国教科文组织世界遗产地吉达古城开设teamLab无界博物馆。这一次，我们能够以划时代的规模呈现teamLab无界博物馆，让真正的建筑之美与这座伟大的城市相互成就。

teamLab无界基于万事万物都存在于无边界的连续世界中这一理念。我们希望通过让各种艺术作品相互关联，且保持无边界连续，呈现世界之‘美’。

我们的艺术作品基于对悠久人文历史的持续了解。因此，在吉达古城建设大型的teamLab无界博物馆具有十分重要的意义。通过吉达古城和teamLab无界博物馆，我们希望它成为全世界最令人向往的地方，创造让人能够与过去和未来无缝交融的体验，并感受到强烈的意义。”

沙特文化部官方发言人Abdulrahman Almotawa表示：“我们无比自豪地在吉达古城区开设teamLab无界博物馆。这一开创性的设施是与teamLab合作的成果，也是沙特阿拉伯文化版图新篇章的一部分。它是一个开创性的空间，艺术、科技与自然世界打破边界，相互融合，呈现真正的沉浸式体验。我们非常感谢teamlab与文化部一样，重视发展与地方和全球共鸣的创新艺术表达。

按照我们的设想，teamLab无界吉达博物馆将是一个动态的交汇之所，参观者可以探索没有成规的创意领域，参与沟通我国悠久历史和当代艺术的对话。文化部将继续不懈努力，实现沙特2030年愿景的文化目标，希望这座博物馆能够加强我国作为本地区乃至全世界文化艺术中心的地位。”

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*1 “ 东京teamLab无界博物馆创下吉尼斯世界纪录 ”，blooloop，2021年7月22日。

teamLab无界吉达博物馆

沙特阿拉伯吉达古城区文化广场

媒体

资料包：https://bit.ly/borderless_jeddah

亮点视频：https://youtu.be/xpfYR-nLzR8

官方网站：https://teamlab.art/e/jeddah/

关于teamLab

teamLab始创于2001年，是一个国际艺术品集体创作团队。他们的协作式创作方法旨在驾驭艺术、科学、技术和自然世界的交汇融合。跨学科的专业团队通过艺术这一媒介，探索自我与世界的关系，以及各种新的认知形式。

关于沙特文化部

沙特阿拉伯拥有悠久的文化艺术历史。文化部负责发展沙特阿拉伯的文化经济并丰富公民、居民和游客的日常生活。该部主管11个行业性的委员会，支持建设和保护不仅能够真正传承历史，同时也面向未来的灿烂文化，在保护传承的同时，也重视各种新型和富有继发性的表达形式。

关于生命质量计划

生命质量计划于2018年推出，是沙特2030年愿景的组成部分，旨在增强个人和家庭的生命质量。该计划关注建设有利的环境，支持和发展各种新机会，鼓励参与文化、娱乐、体育、旅游活动以及可促进提高生命质量的其他活动。该计划旨在创造就业，促进经济活动的多元化，提升沙特城市在全球最佳宜居城市中的排名。

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