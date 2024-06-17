Carestream在秘鲁达成关键业务合作伙伴协议

纽约州罗切斯特市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Carestream Health最近与秘鲁领先的放射学解决方案经销商Distribuidora Diagnostica Medica SAC（DMD）达成协议，将Carestream产品向DMD客户群体推广普及。此外，根据协议条款，DMD将成为Carestream在该地区的独家经销商。

在本次交易中，DMD购买了80台DryView打印机，预计2024年这些打印机的打印规模将超过 60,000平方英尺，2025年及以后将超过100,000平方英尺。

Carestream美洲地区总监兼拉丁美洲和加勒比海地区耗材业务总经理Miguel Nieto表示："我们很高兴能与DMD这样强大的组织合作。他们不仅是秘鲁领先的供应商之一，而且在客户服务方面也拥有良好的过往业绩。“

作为秘鲁最大的医疗设备分销商之一，DMD为公共和私营部门提供解决方案。

随着DMD的加入，Carestream目前在全球拥有200多家志同道合的合作伙伴。

Nieto先生说：“对于这次全新合作的未来前景，我们非常期待。通过携手合作，我们可以继续践行客户至上的理念，为提供商及其员工和病人创造更好的成像体验。”

关于Carestream Health

Carestream是一家全球供应商，提供医疗成像系统、用于无损检测的X射线成像系统，以及用于工业、医疗、电子和其他应用的精密合同涂层服务，所有这些得到全球服务和支持网络的支持。 要了解有关公司广泛的产品组合、解决方案和服务的更多信息，请联系您的Carestream代表，或致电1-888-777-2072，或访问网站www.carestream.com。

CARESTREAM是Carestream Health的商标。

“仅凭处方销售”

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