teamLab Borderless吉達美術館 | 破紀錄的數位美術館在沙烏地阿拉伯吉達歷史城區設立新館

建築面積廣達一萬平方公尺的中東第一座teamLab Borderless美術館於6月10日在聯合國科教文組織指定的歷史遺產吉達歷史城區揭幕。（美術館外觀／照片來源：JHD Photography）

建築面積廣達一萬平方公尺的中東第一座teamLab Borderless美術館於6月10日在聯合國科教文組織指定的歷史遺產吉達歷史城區揭幕。（美術館外觀／照片來源：JHD Photography）

運動森林的理念是讓觀眾全身沉浸在一個互動的複雜三維空間中，幫助他們透過身體了解世界。攝於teamLab Borderless吉達美術館。（運動森林短片集錦／短片來源：teamLab）

在光之雕刻系列中，光線從巨大雕塑中迸出，向觀眾席捲而去，不斷擴大，將觀眾納入其中，成為它的一部分。攝於teamLab Borderless吉達美術館。（光之雕刻短片集錦／短片來源：teamLab）

teamLab的新作品目前僅在teamLab Borderless吉達美術館展出。觀眾站在熊熊燃燒的火焰前，就會出現一個黑色的絕對存在。（teamLab，Universe of Fire Particles: Born in the Darkness, Return to the Darkness／照片來源：teamLab）

藝術品不斷上升，溢滿整個空間。這件藝術作品由連續的波浪組成，沒有起點也沒有終點。波浪逐漸移動，超越邊界並流入其他房間。攝於teamLab Borderless吉達美術館。（teamLab，Black Waves: Flowing Beyond Borders／短片來源：teamLab）

teamLab Borderless美術館是一座沒有地圖的美術館，展出80多件跨越邊界的藝術作品，恆常變換空間景致，構成一個無邊無際的世界。目前已在吉達歷史城區開幕。（teamLab Borderless吉達美術館短片集錦／短片來源：teamLab）

teamLab Borderless美術館是一座沒有地圖的美術館，展出80多件跨越邊界的藝術作品，恆常變換空間景致，構成一個無邊無際的世界。目前已在吉達歷史城區開幕。（teamLab Borderless吉達美術館短片集錦／短片來源：teamLab）

沙烏地阿拉伯，吉達--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 「沒有地圖的美術館」teamLab Borderless吉達美術館 在6月10日於吉達歷史城區開幕。它是沙烏地文化部與東京藝術團體teamLab的合作成果。這座美術館的建築面積約為一萬平方公尺，是中東第一座永久性teamLab Borderless美術館。座落於Alarbaeen潟湖岸邊，俯瞰聯合國科教文組織指定的世界遺產吉達歷史城區全景。

teamLab Borderless吉達美術館是沙烏地阿拉伯「生活品質計畫」(Quality of Life Programme) 倡議活動的一部分，旨在開發並促進文化與藝術展覽基礎設施，以加強該王國對藝文的貢獻，這也是「沙烏地阿拉伯2030年願景」的一個目標。

teamLab打造的teamLab Borderless美術館是個沒有邊界的藝術品世界，一座「沒有地圖的美術館」。藝術品跨出展廳與其他藝術品溝通、互動，有時彼此交織，不受空間限制，構成一個沒有邊界的連續世界。訪客將身體融入這件沒有邊界的藝術作品，漫步探索其中，並發現未知。

這座沉浸式博物館於2018年在東京向世人敞開大門，並創下單一美術館一年內參觀人數的紀錄 (*1)。它展示80多件獨立藝術作品，不僅作品與作品之間發生複雜的連鎖效應，也與訪客互動，最終改變展覽空間本身。teamLab Borderless吉達美術館由幾個無縫串連的空間組成：無界的世界 (Borderless World)、光之雕刻 (Light Sculpture)、運動森林 (Athletics Forest)、共創！未來園 (Future Park)、灯森林 (Forest of Lamps)、EN TEA HOUSE和彩繪工廠 (Sketch Factory)。

teamLab創辦人Toshiyuki Inoko表示：「在全球城市中，位於中東的吉達無論就悠久歷史與豐富文化來看，都居於領導地位。我們很榮幸能夠在聯合國教科文組織指定世界遺產吉達歷史城區設立teamLab Borderless美術館。這一次，我們得以用宏大規模推出teamLab Borderless展覽，並在這個絕佳地點擁有一座美麗的館體建築。

teamLab Borderless美術館的理念是讓萬事萬物都存在於沒有邊界的連續狀態。我們希望在多件藝術品聲息相通、連續無界的狀態中營造美感。

我們的藝術作品植基於人類悠久歷史中的知識連續性。因此，能夠在歷史悠久的吉達成立一所大規模的teamLab Borderless美術館，別具深意。我們希望吉達歷史城區和teamLab Borderless美術館讓這裡成為全球最令人驚艷的地點，創造一種體驗，讓人們穿梭於無縫連接的過去和現在，並感受到深刻的意義。」

沙烏地文化部官方發言人Abdulrahman Almotawa說：「能夠在吉達歷史城區的中心設立teamLabBorderless美術館，我們深感驕傲。與teamLab合作這項空前的計畫是沙烏地阿拉伯文化景觀的又一新章。這是一個革命性的空間，藝術、科技和自然世界的邊界在此融合，提供真正的沉浸式體驗。我們感謝teamlab與文化部共同努力，培育可在地方和全球引起共鳴的創新藝術表現。

在我們的構想中，teamlab Borderless吉達美術館將成為一個動能十足的交匯點，遊客可以在這裡探索創造力的未知領域，並參與對話，聯結王國豐富的遺產與當代藝術話語。配合文化部實現沙烏地阿拉伯2030年願景的文化目標，我們盼望這座美術館能夠提升沙烏地阿拉伯王國身為地區和世界藝術文化中心的地位。」

______________________________

*1 〈 東京teamLab Borderless美術館寫下金氏世界紀錄〉，blooloop，2021年7月22日。

teamLab Borderless吉達美術館

文化廣場、吉達歷史城區、沙烏地阿拉伯

媒體資源

媒體資料袋：https://bit.ly/borderless_jeddah

短片集錦：https://youtu.be/xpfYR-nLzR8

官網：https://teamlab.art/e/jeddah/

關於teamLab

國際藝術團體teamLab（成立於2001年）透過合作探索藝術、科學、科技、設計和自然世界的融匯點。這個由跨領域專業人士組成的團體藉由藝術探索個人與世界、以及新感知方式的關係。

關於沙烏地文化部

沙烏地阿拉伯擁有悠久的藝術文化史。沙烏地文化部致力開發沙烏地阿拉伯的文化經濟，豐富國民、居民及訪客的日常生活。文化部督導11個特定部門委員會，致力支持並保存既忠於傳統又擁抱未來的文化動能，珍視歷史遺產，為所有人開發全新而有感召力的表現形式。

關於生活品質計畫

2018年推出的「生活品質計畫」(Quality of Life Program) 是「沙烏地阿拉伯2030年願景」的一部分，旨在豐富個人與家庭的生活品質。這項計畫致力打造一個能夠支持並開發嶄新契機的環境，鼓勵人人參與文化、娛樂、運動、旅遊及其他可提升生活品質的活動。這個計畫的目標是創造就業機會、鼓勵多元經濟活動，並提升沙烏地阿拉伯城市在全球宜居城市排名中的地位。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。