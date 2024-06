teamLab Borderless Jeddah | Ouverture d'un musée d'art numérique dans la ville historique de Jeddah, en Arabie saoudite

Spanning 10,000 sqm of gross floor area, the Middle East’s first teamLab Borderless museum opened on June 10 in Jeddah Historic District, a UNESCO World Heritage Site. (Museum exterior / Photo: JHD Photography)

The public experiences the Middle East’s first teamLab Borderless museum in Jeddah Historic District, a UNESCO World Heritage Site. (Photo: JHD Photography)

Based on the concept of understanding the world through the body, the Athletics Forest immerses visitors in an interactive and complex three-dimensional space with their whole body. On view at teamLab Borderless in Historic Jeddah. (Highlight video of Athletics Forest / Video: teamLab)

In the Light Sculpture series, massive sculptures in which light appears to flow out are born, sweeping towards people, expanding, and drawing people into it. On view at teamLab Borderless in Historic Jeddah. (Highlight video of Light Sculpture / Video: teamLab)

New work currently exhibited only at teamLab Borderless in Historic Jeddah. When people stand in front of the flames burning within the mass, a black absolute existence appears. (teamLab, Universe of Fire Particles: Born in the Darkness, Return to the Darkness / Photo: teamLab)

When a person stands close to a lamp, it shines brightly and emits a sound. The light propagates one after the other, passing through all the lamps once, like a single stroke, before returning to the first lamp. On view at teamLab Borderless in Historic Jeddah. (teamLab, Forest of Resonating Lamps - One Stroke, Fire / Photo: teamLab)

The artwork appears rising, filling the space. The work has no beginning or end, and is made up of one continuous wave that is all connected. The waves gradually shift, transcending boundaries and flowing into other rooms. On view at teamLab Borderless in Historic Jeddah. (teamLab, Black Waves: Flowing Beyond Borders / Video: teamLab)

Immense installation unveiled at teamLab Borderless in Historic Jeddah. When people touch the flowers, they scatter and die. When people touch the sand, the falling sand breaks up. (teamLab, Persistence of Life in the Sandfall / Photo: teamLab)

teamLab Borderless, a museum without a map, comprises over 80 artworks that transcend boundaries, eternally transforming the scenery and forming one borderless world. Now open in Jeddah Historic District. (Highlight video of teamLab Borderless Jeddah / Video: teamLab)

JEDDAH, Arabie saoudite--(BUSINESS WIRE)--teamLab Borderless Jeddah , connu comme un musée sans carte, a ouvert ses portes le 10 juin dans le quartier historique de Jeddah, dans le cadre d'une initiative de collaboration entre le ministère saoudien de la Culture et le collectif artistique teamLab, basé à Tokyo. D'une superficie brute d'environ 10 000 m², le musée est le premier teamLab Borderless du Moyen-Orient à être installé de manière permanente sur les rives du lagon d'Alarbaeen, surplombant les vues panoramiques de la ville historique de Djeddah, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.

teamLab Borderless Jeddah est l'une des initiatives du programme de qualité de vie de l'Arabie saoudite visant à développer et à favoriser les infrastructures d'exposition culturelle et artistique, dans le but de consolider la contribution du royaume aux arts et à la culture, l'un des objectifs de la vision saoudienne à l'horizon 2030.

teamLab Borderless est un monde d'œuvres d'art sans frontières, un musée sans carte créé par teamLab. Les œuvres d'art sortent des salles, communiquent avec d'autres œuvres, s'influencent et parfois se mêlent les unes aux autres sans aucune frontière, formant ainsi un monde continu sans frontières. En immergeant leur corps dans cet art sans frontières, les visiteurs « errent, explorent et découvrent ».

L'immense musée, qui a ouvert ses portes pour la première fois en 2018 à Tokyo et a établi un record mondial pour le musée à artiste unique le plus visité (*1), comprend plus de 80 œuvres d'art indépendantes qui forment des relations complexes entre elles et avec les visiteurs, entraînant un changement définitif du paysage. teamLab Borderless Jeddah est composé de plusieurs zones interconnectées de manière harmonieuse : Borderless World, Light Sculpture, Athletics Forest, Future Park, Forest of Lamps, EN TEA HOUSE, et Sketch Factory.

Toshiyuki Inoko, fondateur de teamLab, déclara : « Jeddah est l'une des principales villes mondiales du Moyen-Orient, avec une histoire et une culture riches. Nous sommes très honorés de pouvoir ouvrir teamLab Borderless dans la ville historique de Jeddah, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette fois-ci, nous avons pu lancer teamLab Borderless à une échelle monumentale, avec une architecture vraiment magnifique dans ce lieu merveilleux.

teamLab Borderless est basé sur le concept que tout existe dans une continuité sans frontières. Nous voulons créer une ‘beauté’ dans laquelle les différentes œuvres d'art se lient les unes aux autres et sont continues, sans frontières.

Nos œuvres d'art sont fondées sur la continuité des connaissances au cours de la longue histoire de l'humanité. C'est pourquoi il est très important de pouvoir établir un teamLab Borderless à grande échelle dans la ville historique de Jeddah. Grâce à la ville historique de Djeddah et au teamLab Borderless, nous voulons faire de ce lieu l'endroit le plus surprenant du monde, en offrant une expérience avec laquelle les gens voyagent entre le passé et le présent, qui sont parfaitement interconnectés, et ressentent un fort sentiment de pertinence. »

Abdulrahman Almotawa, porte-parole officiel du ministère saoudien de la Culture, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers d'ouvrir le teamLab Borderless Museum au cœur du quartier historique de Djeddah. Cette entreprise inédite, réalisée en collaboration avec teamLab, s'inscrit dans un nouveau chapitre du paysage culturel de l'Arabie saoudite. Il s'agit d'un espace révolutionnaire où les frontières entre l'art, la technologie et notre monde naturel convergent, offrant une expérience véritablement immersive. Nous sommes reconnaissants à teamlab de partager l’engagement du ministère de la Culture à promouvoir des expressions artistiques innovantes qui résonnent à la fois localement et dans le monde.

Nous envisageons le teamlab Borderless Jeddah comme un point de rencontre dynamique, où les visiteurs pourront explorer des territoires inexplorés de la créativité et s'engager dans un dialogue qui fait le lien entre le riche patrimoine du royaume et le discours artistique contemporain. Alors que le ministère de la Culture poursuit ses efforts pour atteindre les objectifs culturels de Saudi Vision 2030, nous souhaitons que le musée renforce la position du royaume en tant que centre des arts et de la culture dans la région et dans le monde. »

______________________________

*1 « teamLab Borderless in Tokyo takes Guinness World Record » blooloop. 22 juillet 2021.

teamLab Borderless Jeddah

Culture Square, quartier historique de Jeddah, Arabie saoudite

