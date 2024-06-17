紐約市的奇觀：帝國大廈與Max合作，首次推出盤繞在大廈桅杆上的270英尺長的巨龍Vhagar

帝國大廈與Max合作，首次推出盤繞在大廈桅杆上的270英尺長的巨龍Vhagar（照片：美國商業資訊）

帝國大廈與Max合作，首次推出盤繞在大廈桅杆上的270英尺長的巨龍Vhagar（照片：美國商業資訊）

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 一條長達270英尺的巨龍降落在紐約市中心——代表性建築帝國大廈(ESB)的頂部。在帝國大廈和Max為期一周的《龍族前傳》佈景活動畫上圓滿句點之際，帝國大廈與Max攜手確認巨龍Vhagar已盤繞在其桅杆之上。

從帝國大廈的南面可以獲得在曼哈頓觀賞Vhagar的最佳角度，而從帝國大廈本身也可以體驗到獨特的自拍時刻，在帝國大廈86層觀景台的南面天臺上，Vhagar正伸出巨大的龍頭搜尋獵物。帝國大廈的燈光已經設定好，粉絲們可以看到一系列動態燈光秀，在金色、綠色和紅色的映襯下，巨龍顯得格外耀眼。

ESRT董事長兼執行長Tony Malkin表示：「就在帝國大廈向國王宣誓效忠之後，Vhagar降臨紐約市中心，佔據了『世界最著名建築』的桅杆做為她的棲息地。維斯特洛大陸的市民們現在可以坐在觀景台大樓梯的鐵王座上，然後登上86層，在我們世界聞名的觀景台——Tripadvisor評選的美國最佳景點——欣賞無與倫比的360度美景，同時近距離面對這頭巨獸。」

Vhagar由超過153個懸掛點固定，共有1700個圖案，由60萬英寸的縫線縫製而成。這條巨龍是與創意公司Giant Spoon合作設計，由Bigger Than Life Advertising Inc.製作。該公司總裁Mark Bachman于1983年擔任帝國大廈《金剛》道具安裝工作的經理。

《龍族前傳》佈景活動包括與代表性的鐵王座合影、《龍族前傳》演員的到訪以及80層的互動照相亭。與Max的合作只是最近在帝國大廈舉辦的幾項全球矚目的活動之一，這些活動包括與 Mercedes-AMG Petronas F1 x WhatsApp、Outward Bound和《星際大戰》的合作。

帝國大廈觀景台最近斥資1.65億美元進行了改造，包含增添專屬的遊客入口、包含九個展廳的沉浸式博物館、全新的客製化觀景台講解員制服，以及一個全新的102層觀景台，可欣賞到無與倫比的美景。重新設計的觀景台體驗已在Tripadvisor的《旅行者選擇獎：至尊獎》中被評為美國最佳景點，連續兩年獲此殊榮。

可在此處購買前往帝國大廈觀景台觀賞巨龍的門票。寄送簡訊CONNECT到274-16以接收有關帝國大廈塔燈的即時資訊。

有關《龍族前傳》佈景活動所有元素的高清圖片和影片可在 此處 查看。

關於帝國大廈

帝國大廈被譽為「世界最著名的建築」，由Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE)擁有。帝國大廈位於曼哈頓市中心，從地基到天線的高度達1454英尺。帝國大廈觀景台斥資1.65億美元進行了改造，提供全新的體驗，包含專屬遊客入口、包含九個展廳的互動式博物館，以及重新設計的102層觀景台，並配有落地窗。世界聞名的86層觀景台是唯一一個360度的露天觀景台，可以飽覽紐約及其他地方的景色，為遊客帶來完整的紐約市體驗，涵蓋了從大樓歷史沿革和目前在流行文化中的地位等各個方面。帝國大廈觀景台每年接待數以百萬計的遊客，被美國建築師協會評選為「美國最受喜愛的建築」，被Uber評選為世界最熱門旅遊景點，在Tripadvisor的《旅行者選擇獎：至尊獎》中被評為美國最佳景點，連續兩年獲此殊榮，並在Lonely Planet的《終極旅遊名單》中被評為紐約市最佳景點。

自2011年起，該建築完全採用再生風能供電，並吸引了LinkedIn、Shutterstock等多元化企業租戶以及STATE Grill and Bar、Tacombi、Starbucks等零售商家入駐。如欲進一步瞭解資訊或購買觀景台體驗門票，請造訪 esbnyc.com，或者关注帝國大廈的Facebook、X（前Twitter）、Instagram、微博、YouTube或TikTok。

關於《龍族前傳》

這部劇集改編自George R.R. Martin的小說《血與火》，故事背景設定在《權力遊戲》中事件發生的200年前，講述了坦格利安家族的興衰史。共同出品人/執行製片人：George R.R. Martin；共同出品人/節目統籌/執行製片人：Ryan Condal；執行製片人：Sara Hess、Alan Taylor、Melissa Bernstein、Kevin de la Noy、Loni Peristere、Vince Gerardis。在第二季回歸的主演包含：Matt Smith、Olivia Cooke、Emma D’Arcy、Eve Best、Steve Toussaint、Fabien Frankel、Ewan Mitchell、Tom Glynn-Carney、Sonoya Mizuno和Rhys Ifans。其他回歸的演員包含：Harry Collett、Bethany Antonia、Phoebe Campbell、Phia Saban、Jefferson Hall和Matthew Needham。全新第二季的演員名單包含：Abubakar Salim（飾演Alyn of Hull）、Gayle Rankin（飾演Alys Rivers）、Freddie Fox（飾演Ser Gwayne Hightower）、Simon Russell Beale（飾演Ser Simon Strong）、Clinton Liberty（飾演Addam of Hull）、Jamie Kenna（飾演Ser Alfred Broome）、Kieran Bew（飾演Hugh）、Tom Bennett（飾演Ulf）、Tom Taylor（飾演Lord Cregan Stark）以及Vincent Regan（飾演Ser Rickard Thorne）。

來源：Empire State Realty Trust

類別：觀景台

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